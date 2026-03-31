Қазақстан ұлттық құрамасы алғаш рет толық спорттық киім жиынтығымен қамтылып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Туризм және спорт министрлігі ұлттық құраманы спорт киіммен қамтамасыз етудің жаңартылған тәсілі іске асырылып жатқанын хабарлады.
Биыл спортшыларды киіммен қамтамасыз ету спорт маусымы бойындағы барлық қажеттілікті толық қамтитын жаңартылған тәсілдер негізінде жүзеге асырылып жатыр. Атап айтқанда, жарысқа арналған формамен қатар, спортшыларға жаттығу үдерісі мен жарысқа дайындыққа қажетті киімдер де беріледі.
Бұған дейін қамтамасыз ету ішінара сипатта болған. Мысалы, жазғы спорт түрлері тек жазғы киіммен ғана қамтылатын. Ал биыл әрбір спортшыға қысқы және жазғы жиынтықты қамтитын толық киім кешені ұсынылды.
Экипировка халықаралық Under Armour брендімен жасалған келісім аясында жеткізіліп жатыр. Жиынтық құрамына спорттық киімнің негізгі элементтерін қамтитын 18 түрлі атау кіреді. Атап айтқанда, үш аяқ киім, төрт спорттық костюм, үш жейде, қыстық сыртқы киім, кеудеше және тағы басқа спортшыға ең қажетті киімдер бар.
– Мемлекетіміздің үлкен қолдауының арқасында спортшыларға әлемдік брендтің сапалы спорт киімдері беріліп жатыр. Бұл біз үшін үлкен қуаныш әрі мақтаныш. Бұрын жазғы спорт түрлеріне тек жаздық, ал қысқы спорт түрлеріне тек қыстық киім ғана берілетін. Қазіргі таңда спорт түрлеріне бөлмей, барлығымызға бірдей жаздық та, қыстық та киімдер ұсынылып жатыр. Бұл бастама, бір жағынан, бізді біріктіріп, ортақ рух қалыптастыруға ықпал етеді. Енді Қазақстанның барлық спортшысы бірыңғай формада өнер көрсетіп, ел намысын абыроймен қорғауға тырысады, - дейді дзюдодан Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев.
Қазіргі таңда форма жеңіл атлетика, бокс, дзюдо, семсерлесу, шорт-трек және өзге де спорт түрлері бойынша ұлттық құрамалардың бірқатарына табысталды.
Экипировка бюджеттен тыс қаражат есебінен сатып алынды.
Аталған тәсілді енгізу ұлттық құрамалар спортшыларына дайындық үшін тең әрі сапалы жағдай жасауға және олардың халықаралық аренадағы нәтижелілігін арттыруға бағытталған.
