Қазақстан жастар құрамасы Азия чемпионатын 8 жүлдемен бастады
АСТАНА.KAZINFORM - Амманда дзюдодан жастар арасындағы Азия чемпионатының алғашқы жарыс күні мәресіне жетті.
Дзюдо федерациясы мәліметінше, жарыстың алғашқы күнінде ел құрамасының дзюдошылары 3 алтын, 3 күміс және 2 қола жүлде жеңіп алды.
Ролан Қайырғали (-66 кг) - алтын
Айнара Сейітжанова (-48 кг) - алтын
Нұрбала Зайнул (-52 кг) - алтын
Ерасыл Ержанов (-66 кг) - күміс
Мұхамедали Закиров (-73 кг) - күміс
Дамеля Асылханова (-63 кг) - күміс
Айзат Наукенова (-48 кг) - қола
Айдана Абиханова (-63 кг) – қола
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатын екі алтынмен аяқтағанын жазған едік.