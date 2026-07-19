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    Қазақстан жастар құрамасы Азия чемпионатын 8 жүлдемен бастады

    АСТАНА.KAZINFORM - Амманда дзюдодан жастар арасындағы Азия чемпионатының алғашқы жарыс күні мәресіне жетті.

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    Фото: Дзюдо федерациясы

    Дзюдо федерациясы мәліметінше, жарыстың алғашқы күнінде ел құрамасының дзюдошылары 3 алтын, 3 күміс және 2 қола жүлде жеңіп алды.

    Ролан Қайырғали (-66 кг) - алтын

    Айнара Сейітжанова (-48 кг) - алтын

    Нұрбала Зайнул (-52 кг) - алтын

    Ерасыл Ержанов (-66 кг) - күміс

    Мұхамедали Закиров (-73 кг) - күміс

    Дамеля Асылханова (-63 кг) - күміс

    Айзат Наукенова (-48 кг) - қола

    Айдана Абиханова (-63 кг) – қола

    Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатын екі алтынмен аяқтағанын жазған едік.

    Дзюдо Спорт Жастар Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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