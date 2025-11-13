KZ
    09:12, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстанда 13 қарашада қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы ел аумағындағы автожолдардағы қазіргі ахуал туралы мәліметті жариялады. 

    
    Фото: «ҚазАвтоЖол»

    2025 жылғы 13 қараша сағат 08:00–ден бастап бірнеше облыста жылдамдық бойынша енгізілген шектеулер алынды:

    Ақмола облысы:

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92-шақырым аралығы (Жібек Жолы ақы алу пунктінен — Қарағанды облысының шекарасы): жылдамдық шектеуі 80 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін өзгертілді.

    Қарағанды облысы:

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92-164-шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау ақы алу пунктіне дейін): жылдамдық шектеуі 60 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін арттырылды.

    Бұдан бөлек, 7 қараша сағат 18:00–ден бастап Ақмола облысында «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 19-231 шақырымында (Астана қаласы — Щучинск қаласы аралығы) барлық көлік түрі үшін жылдамдық шектеуі 110 шақ/сағ-тан 80 шақ/сағ-қа дейін азайтылды.

    Ауа райы

    2025 жылғы 13 қарашада Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Абай және Павлодар облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауады.

    — Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін 13 қарашада еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын, көктайғақ болатынын жазғанбыз.

