Қазақстанда 13 қарашада қай жолдар ашық, қайсысы жабық
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы ел аумағындағы автожолдардағы қазіргі ахуал туралы мәліметті жариялады.
2025 жылғы 13 қараша сағат 08:00–ден бастап бірнеше облыста жылдамдық бойынша енгізілген шектеулер алынды:
Ақмола облысы:
• «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92-шақырым аралығы (Жібек Жолы ақы алу пунктінен — Қарағанды облысының шекарасы): жылдамдық шектеуі 80 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін өзгертілді.
Қарағанды облысы:
• «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92-164-шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау ақы алу пунктіне дейін): жылдамдық шектеуі 60 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін арттырылды.
Бұдан бөлек, 7 қараша сағат 18:00–ден бастап Ақмола облысында «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 19-231 шақырымында (Астана қаласы — Щучинск қаласы аралығы) барлық көлік түрі үшін жылдамдық шектеуі 110 шақ/сағ-тан 80 шақ/сағ-қа дейін азайтылды.
Ауа райы
2025 жылғы 13 қарашада Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Абай және Павлодар облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауады.
— Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін 13 қарашада еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын, көктайғақ болатынын жазғанбыз.