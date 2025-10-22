Қазақстанда 2027 жылы таэквондодан әлем чемпионаты өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда тұңғыш рет таэквондодан (WT) әлем чемпионаты өтеді. Бұл жөнінде еліміздің таэквондо федерациясының баспасөз қызметі мәлім етті.
Аталған шешім бүгін Қытайцың Уси қаласында өткен Дүниежүзілік таэквондо (WT) федерациясының әлем чемпионаты аясындағы жиынында ресми хабарланды.
Осыған дейін Қазақстан 2027 жылғы чемпионатты өткізуге үміткер елдердің қатарына қосылған еді. Жиын барысында Дүниежүзілік таэквондо федерациясы мен оған мүше елдердің өкілдері Қазақстан кандидатурасын бірауыздан қолдау білдірді.
— Біздің әлем чемпионатын қабылдауға мүмкіндігіміз зор. Оны бұған дейін дәлелдей алдық. Мәселен, Астанада «Kazakhstan Open» турнирі жоғары деңгейде өтті. Тамыз айында өткен халықаралық жарысқа 700-ден астам спортшы қатысты. Дүниежүзілік таэквондо федерациясының президенті Чунгвон Чоу оның ұйымдастыру деңгейін жоғары бағалады. Дүбірлі дода 2028 жылғы АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында өтетін Жазғы Олимпиада ойындары алдында ұйымдастырылады, — деді Қазақстан таэквондо (WT) федерациясының президенті Кудрат Шамиев.
Айта кетсек, Қытайда 24-30 қазан аралығында жалауын көтеретін әлем чемпионатына 179 елден 991 таэквондошы барды. Қазақ елінің намысын 16 спортшы қорғайды.