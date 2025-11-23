Қазақстанда 23 қарашада қандай жолдарда қозғалыс шектелді
Компанияның мәліметінше, 23 қараша сағат 04:30–да Ақмола облысында күннің бұзылуына (температураның төмендеуі, көктайғақ) байланысты республикалық маңызы бар КАZ02 «Астана — Көкшетау (айналма жол) — Петропавл — РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті) 19-231 (Астана қ. — Щучинск қ.) учаскесінде барлық көлік түрі үшін жылдамдық 140 шақ/сағ-тан 80 шақ/сағ-қа дейін төмендетілді.
Бұған қоса, үш облыста көлік қозғалысы шектелген.
Павлодар облысы
«Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолында (Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астанаға шығатын бағыт) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді.
Қалқаман елді мекенінен Астанаға қозғалыс Береке «Қалқаман — Ақсу» көлік айрығы арқылы (ұзақтығы 6 шақырым) және Павлодар қаласынан Қалқаман елді мекеніне қозғалыс «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады.
Солтүстік Қазақстан облысы
«Тимирязево — Сарыкөл — облыс шекарасы» автожолының 0-30-шақырымында (Қостанай облысы шекарасы — Тимирязево ауылы) көліктің барлық түрі үшін шектеу бар.
Шығыс Қазақстан облысы
Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.
Еске салайық, бұған дейін «Қазгидромет» РМК 23 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялаған еді.
Синоптиктердің мәліметінше, елдің солтүстігінде бұрқасын соғып, солтүстік пен шығыста көктайғақ болады. Қалған аймақтарда антициклон сілемінің әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болжанған.