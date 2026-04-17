Қазақстанда АЭС құрылысына 10 мыңға дейін маман тарту жоспарланып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда атом электр станцияларын салу жобалары аясында білікті кадрларға сұраныс артып, құрылыс кезеңінде 10 мыңға дейін маман тарту көзделіп отыр.
Салаға қажетті кадрлардың басым бөлігі техникалық бағыттағы мамандар болады. Құрылыс барысында 3 мыңнан астам адам жұмысшы мамандықтар бойынша қамтылмақ.
– АЭС құрылысы кезеңінде шамамен 10 мың адамды тарту жоспарлануда, оның ішінде 3 мыңнан астамы техникалық мамандықтар бойынша жұмысшылар. Ал пайдалану кезеңінде бір атом электр станциясы шамамен 2 мың адамды тұрақты жұмыспен қамтиды, – делінген мәліметте.
Пайдалану кезеңінде кадрлық құрылым нақты бөлініске ие болады: шамамен 600 жоғары білімі бар маман, 550 орта буын қызметкер және 850 білікті жұмысшы қажет болады.
Осыған байланысты елімізде білім беру бағдарламаларын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Әсіресе техникалық және кәсіптік білім беру бағытына ерекше көңіл бөлінген.
– Қазіргі таңда турбиналық жабдық машинисі-обходшысы, электрмонтер, АЭС жабдықтарын монтаждаушы және станцияның қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін техниктерді даярлау бағытында білім беру бағдарламалары жаңартылып жатыр. Сонымен қатар атом энергетикасы саласында қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын енгізу көзделген, – деп атап өтілген.
Жоғары оқу орындарында да жаңа мамандықтар ашу жоспарлануда. Атап айтқанда, реакторлық жабдық операторларын даярлау мәселесіне басымдық беріліп отыр.
– Ядролық қондырғыларды қауіпсіз пайдалануға жауап беретін реактор операторларын даярлау үшін жаңа білім беру бағдарламаларын іске қосу қажет, – делінген ақпаратта.
Сарапшылардың пікірінше, атом энергетикасы саласының дамуы экономиканың өзге бағыттарына да оң әсер етеді.
– Халықаралық зерттеулерге сәйкес, атом энергетикасындағы бір жұмыс орны сабақтас салаларда онға дейін қосымша жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Бұл саланың мультипликативтік әсерін көрсетеді, – деп қорытындыланған.
Айта кетейік, Президент атом саласын дамытудың 2050 жылға дейінгі стратегиясын бекітті.