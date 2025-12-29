Қазақстанда әлеуметтік желілердегі ең танымал 10 спортшының тізімі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Sports.kz интернет-порталы Instagram-да 2025 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстандағы ең танымал 10 спортшының тізімін жасады, деп хабарлайды Kazinform.
10. Жәнібек Әлімханұлы – бокс, 351 мың жазылушы
Рейтингті ашқан боксшы Жәнібек Әлімханұлы үшін бұл қиын жыл болды. Көктемде ол өз алаңында француз боксшысы Анауэль Нгамиссенгеге қарсы жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтап, жанкүйерлерін бір қуантты, ал желтоқсанда оны орта салмақтағы үш чемпиондық белдік үшін 42 жастағы Эрисланди Ларамен кездесу күтіп тұрған еді. Алайда ол допинг-тесттен өте алмады – оның орнына басқа боксшы табылды, ал өзі кейіннен беделді The Ring журналының рейтингінен шығарылды. Соңғы күндері оның командасы жағдайды түзетуге тырысып жатыр, сондықтан келесі жылдың басында «Б» сынамасы ашылуы мүмкін, бұл Жәнібектің жанжалдан кейін беделін сәл жақсартуы мүмкін.
9. Данияр Елеусінов – бокс, 453 мың жазылушы
Рио-2016 Олимпиадасының чемпионы кәсіби бокстан 2024 жылға дейін үш жылдан астам уақыт үзіліс алды. Алайда, ол өткен жылдың қыркүйегінде рингке оралып, филиппиндік Джо Нойнайды (23-5-2, 11 КО) Алматыда жеңілуге мәжбүр етті, ал биылғы жылдың шілде айында ол АҚШ-та өткен жекпе-жекте екінші раундта тағы бір филиппиндік спортшы Джеймс Бэйконды (27-5, 17 КО) нокаутқа жіберді. Даниярдың қазір 13-0 есебі бар және BoxRec басылымының рейтингінде орта салмақта 23-ші орында тұр.
8. Жанқош Тұраров – бокс, 479 мың жазылушы
Бүгінгі рейтингте тағы бір жеңілмеген боксшы – Жанқош Тұраров, оның таңқаларлық статистикасы бар – 29-0. Объективті түрде, мұндай көрсеткішпен ол кем дегенде бір жартылай орта салмақтағы чемпиондық белдікке ие болуы тиіс, бірақ ол соңғы кездері рингке сирек шығып жүр, ал қарсыластарының дәрежесі нашар. Жанқоштың соңғы жекпе-жегі қыркүйек айында Алматыда өтті, онда ол филиппиндік Али Канегимен (12-3-1, 8 КО) кездесті. Қарсыласының шеберлік деңгейіне қарамастан, жекпе-жек толық он раундқа созылды, содан кейін төрешілер бірауыздан қазақстандық боксшының пайдасына шешім шығарды.
7. Қуат Хамитов – MMA, бокс, 654 мың жазылушы
Ақпан айында 38 жасқа толатын Қуат Хамитов қазақстандық жанкүйерлер арасында көптен бері даулы беделге ие. Бұл көбінесе оның жергілікті футбол туралы айтқан атышулы, кейде күлкілі мәлімдемелеріне байланысты. Солай бола тұр, ол әлі октагонға шығып жүр, соңғы рет 2025 жылдың қазан айында Анатолий Бойконы жеңді. Қуат үшін бұл шынымен де үлкен жеңіс болды, өйткені ол андердог статусында шыққан, бірақ ресейлік спортшыны сенімді түрде жеңіп, кейін бүкіл көрерменге ән айтты.
6. Елена Рыбакина – теннис, 655 мың жазылушы
Өткен маусым Елена Рыбакина ара-тұра жеңіске жетіп жүрлі. Ол жыл бойы әйелдер рейтингінде алғашқы «ондықтың» сыртында болды, титул жеңіп ала алмады. Алайда мамыр айында Францияның Страсбург қаласында жеңіске жетті, содан кейін қазан айында Қытайдың Нинбо қаласында бірінші орын алды, кейіннен Эр-Риядтағы финалдағы жеңісімен барлығын таңқалдырды. Сауд Арабиясындағы сенсациялық титул Еленаға жылды жақсы нотамен және WTA рейтингінде бесінші орында аяқтауға мүмкіндік берді, сонымен қатар келесі маусымда оның керемет кэмбэгіне сенімділік берді.
5. Сабина Алтынбекова – волейбол, 1,1 млн жазылушы
Индонезияға кетіп, онда «Yogya Falcons» командасының капитаны болған Алтынбекова отанына оралып, 2025/26 маусымынан бастап «Астананың» намысын қорғап келеді.
4. Александр Бублик – теннис, 1,2 млн жазылушы
Қазақстандық теннисшілер арасында соңғы жылдағы ең үлкен жетістік туралы айтатын болсақ, онда бұл атақ сөзсіз айналасына үлкен жанкүйерлер жинаған Александр Бубликке тиесілі. Салыстырмалы түрде, өткен жылдың соңында оның Instagram-да шамамен мың жазылушысы болған, ал бүгінде бұл сан екі есеге жуық өсті.
Оның тағы бір үлкен жетістігі – «Ролан Гаррос» турнирінің ширек финалына шығу, онда ол болашақ финалист Янник Синнерден жеңіліп қалды. Жыл қорытындысы бойынша Бублик ерлер рейтингінде рекордтық 11-ші орынға көтерілді.
3. Еркебұлан Тоқтар – бокс, MMA, 1,7 млн жазылушы
Көпшілік үшін Еркебұлан Тоқтар поп-MMA немесе поп-бокс саласындағы спортшыдан басқа ешкім емес, бірақ бұл оған жылына бірнеше рет, тіпті кәсіби боксшы ретінде де жекпе-жек өткізуге кедергі келтірмейді. Жақында Өзбекстанда Еркебұлан жергілікті боксшы Тимур Никулинді (9-1-2, 4 КО) нокаутқа түсіріп, кәсіби рекордын жаңартты – 2-0, 1 КО.
Спорттық мансабымен қатар Тоқтар киноға белсенді түрде түсіп жүр. Өткен жылы оның қатысуымен төрт фильм жарық көрді, оның бірі Никита Кологривпен бірге түсірілді, ал биыл оның қатысуымен тағы үш фильм жарық көрді.
2. Шавкат Рахмонов – MMA, 1,8 млн жазылушы
Қазақстандық БАҚ ең көп жариялайтын спортшылардың бірі болып қала берсе де, Шавкат Рахмонов биылғы жылды спорттан тыс өткізді. Ол октагонға соңғы рет 2024 жылдың желтоқсанында шығып, онда Иэн Гэрриді жеңіп, UFC жартылай орта салмақтағы титулына басты үміткер мәртебесін растады. Алайда ол жарақатына байланысты мансабындағы ең маңызды жекпе-жек – Белал Мұхаммедке қарсы кездесуден бас тартуға мәжбүр болды. Бұл мүмкіндікті Джек Делла Маддалена пайдаланып қалды, содан кейін дивизионға Ислам Махачев кірді, бірақ ол әлі Рахмоновты титулға үміткер ретінде көрмей отыр. Шавкаттың командасы «Номадты» қайтадан жарысқа қосу үшін келесі жылдың басында жекпе-жек өткізуден үміттеніп отыр, бірақ әлі күнге дейін ешқандай айқындық жоқ.
1. Ангелина Лукас – бокс, 3 млн жазылушы
Ангелина Лукас үздік «ондықта» айтарлықтай айырмашылықпен көш бастап тұр. Таза спорттық тұрғыдан алғанда, ол биыл алты жекпе-жек өткізді, бес рет жеңіске жетті және бір жекпе-жек өткізбеді.
