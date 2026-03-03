Қазақстанда алғаш рет туризм саласы бойынша өңірлік білім беру-өндірістік кластері іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM - Астанада Сервис және туризм колледжі базасында «Қонақжайлылық және туризм» бойынша өңірлік білім беру-өндірістік кластері ашылды, деп хабарлайды ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Кластер құрылымдаудағы мақсат - ерте кәсіптік бағдар беруден бастап мақсатты жұмысқа орналастыруға дейінгі үздіксіз кадр даярлау жүйесін қалыптастыру және білім беру ұйымдары мен жұмыс берушілер арасындағы серіктестікті нығайту.
Жоба аясында мектепке дейінгі ұйымнан бастап мектеп, колледж, жоғары оқу орны және өндіріс арасындағы сабақтастыққа негізделген кешенді модель ұсынылады. Бұл тәсіл еңбек нарығының талаптарына сай, бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға бағытталған.
Өңірлік кластердің іске қосылуы -дуальды оқытуды дамытуға, білім мен өндіріс интеграциясын күшейтуге және саланың кадрлық әлеуетін нығайтуға бағытталған маңызды қадам.
Осыған дейін туризм саласына салынған инвестиция көлемі 33% артқаны туралы жаздық.