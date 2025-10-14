Қазақстанда балаларға зорлық-зомбылық көрсету деңгейі төмендеді — ЮНИСЕФ
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда ата-аналар тарапынан балаларды тәрбиелеу кезінде зорлық-зомбылық элементтерін қолдану айтарлықтай азайған. Бұл туралы ЮНИСЕФ-тің Еуропа және Орталық Азия елдері бойынша бала құқықтарын қорғау жөніндегі өңірлік кеңесшісі Аарон Гринберг мәлімдеді, деп хабарлайды Jibek Joly News.
Аталған деректер халықаралық «МИКС» зерттеуінің нәтижесінде анықталды. Бухарест қаласында өткен Еуропа және Орталық Азия елдерінің халықаралық конференциясында Қазақстан тәжірибесі өзге мемлекеттерге үлгі ретінде көрсетілді. Конференция жұмысына 32 елдің үкімет өкілдері қатысты.
— «МИКС» зерттеуінің нәтижелеріне сәйкес, Қазақстанда балаларды тәрбиелеу барысында зорлық-зомбылық әдістерін қолдану деңгейі төмендеп келеді. Бұл — жүйелі алдын алу шаралары мен мемлекет жүзеге асырып отырған саясаттың нәтижесі. Ең маңыздысы осындай оң өзгерістердің себептерін түсініп, басқа елдерге үлгі ету, — деді Аарон Гринберг.
Іс-шара барысында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамалары мен реформалары туралы баяндады. Ол еліміздегі оң нәтижелерге назар аударып, зорлық-зомбылық деңгейінің төмендеуін атап өтті.
— Қазақстан ата-аналар тарапынан балаларды тәрбиелеу кезінде зорлық-зомбылық элементтерін физикалық жаза мен психологиялық қысымды қолдану деңгейі айтарлықтай төмендеген ел ретінде аталды. Көрсеткіш 53 пайыздан 38 пайызға дейін азайды. Бұл балалардың құқықтарын қорғау саласындағы жүйелі жұмыстың және алдын алу шараларының нәтижесі, — деді Динара Закиева.
ЮНИСЕФ-тің өңірлік директоры Реджина де Доминичис өз кезегінде қазақстандық тәжірибені халықаралық деңгейде үлгі ретінде көрсетуге болатынын айтты. Ол әсіресе QR-111 жедел желісін және зорлық-зомбылық пен буллингтің алдын алуға бағытталған барлық тетікті біріктіретін SAFE платформасын жоғары бағалады.
