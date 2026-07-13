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    Қазақстанда бензин, дизель және автогаз бағасы қанша

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және автожанармай құю бекетіне байланысты өзгереді.

    Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    13 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:


    АИ-92

    Астана: 244-245 тг/л

    Алматы: 242-247 тг/л

    Шымкент: 230-235 тг/л

    АИ-95

    Астана: 313-317 тг/л

    Алматы: 320-325 тг/л

    Шымкент: 299-305 тг/л

    АИ-98

    Астана: 355-365 тг/л

    Алматы: 360-373 тг/л

    Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизель отыны

    Астана: 335 тг/л

    Алматы: 340-343 тг/л

    Шымкент: 338-343 тг/л

    Автогаз

    Алматы: 112 тг/л

    Шымкент: 112 тг/л

    Айта кетейік, 13 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль мынадай бағаммен сатылып жатыр.

    Газ Автогаз станциялары Баға Бензин
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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