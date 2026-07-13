Қазақстанда бензин, дизель және автогаз бағасы қанша
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және автожанармай құю бекетіне байланысты өзгереді.
13 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:
АИ-92
Астана: 244-245 тг/л
Алматы: 242-247 тг/л
Шымкент: 230-235 тг/л
АИ-95
Астана: 313-317 тг/л
Алматы: 320-325 тг/л
Шымкент: 299-305 тг/л
АИ-98
Астана: 355-365 тг/л
Алматы: 360-373 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизель отыны
Астана: 335 тг/л
Алматы: 340-343 тг/л
Шымкент: 338-343 тг/л
Автогаз
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 112 тг/л
Айта кетейік, 13 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль мынадай бағаммен сатылып жатыр.