Қазақстанда дәрігерлер тапшылығы 19%-ға қысқарды - министрлік
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда медициналық кадрларды даярлау мен қолдауға бағытталған шаралардың нәтижесінде дәрігерлер тапшылығы 19%-ға азайды, деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау министрлігі.
2025 жылы медициналық жоғары оқу орындарын 11 626 түлек тәмамдады. Олардың ішінде 1333 жас дәрігер ауылдық медициналық ұйымдарға жіберілді. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда төрт есе көп (2024 жылы – 370 дәрігер).
Ведомствоның дерегінше, кадр тапшылығын азайтуға бірқатар әлеуметтік қолдау шаралары ықпал етті. 2024 жылдың қазан айынан бастап аса тапшы 13 мамандық бойынша ауылдық жерде жұмыс істейтін 254 дәрігерге 8,5 млн теңге мөлшерінде біржолғы төлем берілді. Нәтижесінде дәрігерлер тапшылығы 19%-ға, орта медицина қызметкерлерінің тапшылығы 7%-ға, ауылдардағы тапшылық 16%-ға төмендеді.
- Мемлекет басшысының тапсырмасымен резидентураға қосымша 1000 грант бөлінді. Сондай-ақ медициналық білім берудің сапасын арттыру бағытында жаңа тәсілдер енгізілуде. 1 қыркүйектен бастап интернатурада жалпы практика дәрігері, терапия, педиатрия, хирургия, балалар хирургиясы, акушерлік және гинекология мамандықтары бойынша даярлық басталады. Балалар бейіні бойынша тапшылықты азайту үшін резидентурада 14 бағыт бойынша оқыту ұйымдастырылды, - делінген ақпаратта.
Дипломға дейінгі деңгейде дәрігерлік кадрларды даярлау бағдарламалары қайта қаралып, базалық пәндерге қосымша 10 кредит енгізілді. Медициналық білім берудің барлық деңгейінде стипендиялар 20%-ға көтерілді.
Халықаралық интеграция бағытында да нақты қадамдар жасалды. 1 қыркүйектен бастап Қарағанды медицина университеті мен Қазан федералдық университетінің меморандумы аясында қос дипломды бағдарлама бойынша бакалаврларды қабылдау басталады. Сонымен қатар Пәкістанда Қазақстан медицина университетінің филиалы ашылады. Бұл жобалар қазақстандық медициналық білімнің халықаралық беделін арттыруға мүмкіндік береді.
