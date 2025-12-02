Қазақстанда екі қант зауытын салуға түрік компаниясы 500 млн доллар инвестиция салмақ
АСТАНА. KAZINFORM - Түрік холдингі Қазақстанда жылына 300 мың тоннаға дейін қант өндіретін екі зауыт салу мүмкіндігін қарастырып отыр, деп хабарлайды ҚР ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі.
Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровтың Cengiz Holding түркиялық холдингі директорлар кеңесінің мүшесі Дженгиз Шабанмен кездесуі барысында мәлім болды.
Келіссөз барысында қант саласын дамытудың болашағы, инвестиция тарту және аграрлық өнімдерді терең өңдеу бағытындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды.
Айдарбек Сапаров министрлік тарапынан импортқа тәуелділікті азайтуға және өзін-өзі қамтамасыз етуге көшуге бағытталған кешенді шаралар қабылданып жатқанын атап өтті.
Қазақстанда барлығы төрт қант зауыты жұмыс істейді, олардың үшеуі жылына 870 мың тонна қант қызылшасын өңдеуге қабілетті. Алайда қантты жылдық тұтыну көлемі 500 мың тонна, ал отандық шикізаттан өндірілетін қант ішкі қажеттіліктің тек 14%-ын ғана қамтиды.
-Жаңа өңдеу қуаттарын құру және тұрақты шикізат базасын қалыптастыру — мемлекеттің негізгі басымдықтарының бірі. Cengiz Holding бастамасы азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған стратегиялық маңызды қадам, — деді министр.
Әзірге қант өндірісін дамытуға лайықты жер ретінде Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарының климаттық жағдайлары, инфрақұрылымы және жер ресурстары зерделену үстінде.
Дженгиз Шабанның айтуынша, жоба аясында 10 жылға 500 млн АҚШ доллары көлемінде инвестиция қарастырылған.
Екі зауыттың құрылысын келесі жылы бастап, оларды екі жыл ішінде іске қосу жоспарланып отыр.
Жобаны жүзеге асыру ішкі нарықты қантпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ мал азығы өнімдеріне, тамақ өнеркәсібіне арналған құрамдас бөліктер, техникалық спирт және басқа да өнімдер шығаратын қосалқы өндірістерді дамытуға жол ашады.
Тараптар жобаны жан-жақты пысықтап, жақын уақытта алдағы іс қимылды талқылауға келісті.
Кездесу қорытындысында жобаны іске асыру жөніндегі өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды.
Осыған дейін елімізде ең ірі қант зауыты салынып, 450 тұрақты жұмыс орны ашылатыны туралы жаздық.