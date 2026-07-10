Қазақстанда еңбек қауіпсіздігі бойынша жаңа талаптар кейінге шегерілді
АСТАНА. KAZINFORM — Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту мен білімін тексерудің жаңа қағидалары биыл күшіне енбейді. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі оларды енгізу мерзімін 2026 жылғы 12 шілдеден 2027 жылғы 1 қаңтарға шегеруді ұсынды.
Министрлікке жаңа қағидаларды қолдануға қатысты азаматтар мен ұйымдардан көптеген өтініштер түскен. Осыған байланысты жұмыс берушілердің, оқыту ұйымдарының және сарапшылар қауымдастығының пікірлері ескеріліп, құжатты қосымша талқылау туралы шешім қабылданды.
Еске сала кетейік, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 30 мамырдағы № 223 бұйрығымен еңбек қауіпсіздігі саласындағы оқыту жүйесіне жаңа талаптар енгізілген болатын. Құжатта оқу орталықтарына қойылатын талаптар, олардың тізбесін қалыптастыру тәртібі және мамандардың жекелеген санаттарын даярлаудың арнайы ережелері қарастырылған.
Министрлік жаңа талаптар күшіне енгенге дейін әлеуметтік әріптестермен, кәсіподақтармен, жұмыс берушілермен және басқа да мүдделі тараптармен кең ауқымды талқылауды жалғастыратынын мәлімдеді. Талқылау нәтижесінде қажет болған жағдайда нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіледі.
Еске салайық, бұған дейін елімізде еңбек өтілін тіркеу толықтай цифрландырылатынын хабарлаған едік.