Қазақстанда инсульт пен гепатитті ерте анықтау бойынша жаңа зерттеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі жоспарлы емдеуге жатқызу алдында консультациялық-диагностикалық қызметтерді оңтайландырды, сондай-ақ скринингтік бағдарламаларды жаңғыртуды жүргізді.
Министрлік мәліметінше, скринингтік бағдарламаларды жаңғырту мыналарды қамтиды:
- тиімділігі дәлелденген зерттеулер (ЛПТТ, триглицеридтер, гликирленген гемоглобин);
- зерттеулерде өзгерістер болмаған кезде мейіргер деңгейінде скринингті аяқтау құқығын бере отырып, мамандардың негізсіз консультациялары алынып тасталды;
- скринингке қатысушылардың жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды;
- МӘМС шеңберінде екі жылда бір рет жиілікпен 50 жастан асқан ерлердің арасында брахиоцефалдық тамырлардың ультрадыбыстық скринингі енгізілді.
2025 жылдың қыркүйегінен бастап онкоскринингтің барлық кезеңдері ТМККК шеңберінде қолжетімді.
Скринингтің мынадай түрлері қосымша кеңейтілді:
- ми қанайналымының ерте бұзылуына арналған зерттеулер;
- созылмалы вирустық В және С гепатиттері.
2026 жылы оңалту және паллиативтік көмек бағыттарын қайта қарау жоспарланған.
Айта кетейік, Қазақстанда жасанды интеллект инсульт пен обырды ерте анықтауға көмектеседі.
Ұлыбританияда науқастарға 20 жыл бойы АИТВ және С гепатитін жұқтырғандардың қаны құйылған.