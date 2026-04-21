Қазақстанда қалдық шикізаттан авиациялық отын өндірілуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда тұрақты авиациялық отын өндіру технологияларын енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Италия-Қазақстан жеткізу тізбектері форумында Италияндық-Қазақ сауда қауымдастығының вице-президенті Олжас Шынтаев мәлімдеді.
Оның айтуынша, қазіргі таңда энергетика саласында жаңа кезеңге өту үшін заманауи технологиялар қажет.
– Біздің негізгі бағытымыз – технологиялар трансферті. Яғни, еуропалық технологияларды Қазақстан жағдайына бейімдеп, кезең-кезеңімен енгізуді жоспарлап отырмыз. Бұл бір күнде жүзеге асатын жұмыс емес, ол үшін кешенді зерттеулер жүргізілуі тиіс, - деді ол.
Спикердің сөзінше, аталған жұмыстардың нәтижесінде елімізде жоғары технологиялық локализацияны дамытуға, яғни жергілікті өндірісті жолға қоюға мүмкіндік туады.
Олжас Шынтаевтың айтуынша, негізгі бағыт – тұрақты авиациялық отын өндіру.
– Әңгіме тұрақты авиациялық жанармай туралы болып отыр. Бұл – дәстүрлі мұнай өнімдерінен өндірілмейтін, қоршаған ортаға әсері төмен отын түрі. Мысалы, бізде бидайдан спирт өндіріледі, ал теория жүзінде спирттен авиациялық отын жасауға болады. Алайда ол азық-түлік ресурстарын пайдаланатындықтан, толыққанды тұрақты шешім ретінде қарастырылмайды, - деді ол.
Оның айтуынша, неғұрлым тиімді бағыт – пайдаланылған майлар мен қалдық шикізатты қайта өңдеу арқылы авиациялық отын өндіру.
– Тұрақты отын өндірісі үшін азық-түлікке жатпайтын шикізатты, соның ішінде қолданылған май өнімдерін қайта өңдеу маңызды. Осы бағыт біз үшін анағұрлым перспективалы, - деді қауымдастық өкілі.
Сондай-ақ ол адам капиталының рөліне де тоқталды.
– Қазір Италияда 2300-ге жуық қазақстандық студент тегін білім алып жатыр. Олар – біздің болашақтағы негізгі көпіріміз. Сол жақта білім алып, технологияларды меңгеріп, кейін оны Қазақстанда енгізеді. Бұл – ең маңызды инвестициялардың бірі, - деді Олжас Шынтаев.
Айта кетейік, Халықаралық энергетика агенттігінің басшысы Еуропада әуе отынының қоры мамыр айының соңына дейін ғана жететінін мәлімдеді.