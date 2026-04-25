Қазақстанда қалдықтарды басқару жүйесі түбегейлі жаңғыртылады – сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда қалдықтарды басқару жүйесін ауқымды реформалау басталды. Ол барлық қалдық түрлерін реттеудің бірыңғай ережелерін қалыптастыруды және жаңа нарық пен жұмыс орындарын құратын толыққанды саланы дамытуды көздейді. Бұл туралы BIZDIÑ ORTA подкастында «Жасыл Даму» АҚ басқарушы директоры Данияр Байғараев мәлімдеді.
Оның айтуынша, қазіргі реттеу жүйесі қалдықтардың барлық түрін қамтымайды. Бұл басқару ісінде жүйелік олқылықтарға әкеліп отыр.
– Бүгінде коммуналдық қалдықтарды басқару қағидаларынан басқа нақты салалық ережелер жоқ деуге болады. Ал жалпы шамамен 20 түрлі қалдық бар. Оның ішінде күнделікті кездесетін 9 түрі бар – құрылыс және медициналық қалдықтарды қоса алғанда. Бұдан бөлек, шамамен 60-қа жуық қосалқы түрі бар. Бірақ олардың барлығы тек коммуналдық қалдықтарды басқару қағидалары аясында ғана реттеліп отыр, – деді Данияр Байғараев.
Ол негізгі өзгеріс кешенді әрі бірыңғай реттеу жүйесіне көшу болатынын атап өтті.
– Бұл реформа аясында әртүрлі қалдық түрлерін басқарудың бірыңғай ережелерін қалыптастырамыз. Кейбір бағыттарда нақты қалдық түрлеріне жеке реттеу енгізіледі, ал кей жағдайда ортақ ережелермен біріктіріледі. Ең бастысы – барлық қалдық түзушілерге, нарық қатысушыларына және мемлекеттік органдарға ортақ талаптар пайда болады, – деп түсіндірді ол.
Реформада саланың экономикалық әлеуетіне және қалдықтар нарығын қалыптастыруға ерекше мән беріліп отыр.
– Реформаның негізгі мақсаты – табыс әкелетін, жұмыс орындарын ашатын және қалдықтар нарығын қалыптастыратын жаңа саланы құру. Іс жүзінде мұндай нарық Қазақстанда алғаш рет қалыптасқалы отыр, – деді «Жасыл Даму» өкілі.
Сонымен қатар реформаны іске асыру экологиялық реттеудің тиімділігін арттырып қана қоймай, елдегі «жасыл» экономиканы дамытудағы маңызды қадамға айналады.
