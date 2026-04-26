Қазақстанда қалдықтарды қайта өңдеу табысты салаға айналуы керек – сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM – Қалдықтарды басқару саласында сызықтық модельден айналмалы (циркулярлық) экономикаға көшу бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, қайта өңдеу көлемінің артуына ықпал етеді. Бұл туралы BIZDIÑ ORTA подкастында «Жасыл Даму» АҚ басқарушы директоры Данияр Байғараев мәлімдеді.
Оның айтуынша, дәстүрлі жүйе қалдықтарды тек мәселе ретінде қарастырса, заманауи тәсіл оларды ресурс ретінде бағалайды.
– Сызықтық қалдықтарды басқару жүйесі – бұл қалдық әрқашан проблема ретінде қабылданатын парадигма: оны өндіріп алып, әрі қарай не істеу керектігі белгісіз болады. Ал циркулярлық экономика – бұл мүлде басқа көзқарас, мұнда қалдықтар шикізат әрі қосымша табыс көзі ретінде қарастырылады, – деді Данияр Байғараев.
Ол Экология министрлігі әзірлеген қалдықтардың барлық түрін басқару жөніндегі тұжырымдаманың қабылдануы маңызды қадам болғанын атап өтті.
– Қазақстан Тәуелсіздік алған 35 жыл ішінде алғаш рет қалдықтардың барлық түрін басқару жөніндегі тұжырымдама қабылданды. Оны әзірлеуге шамамен 120 сарапшы – отандық және халықаралық мамандар қатысты. Бұл саладағы барлық процесті жүйелеген алғашқы кешенді бағдарламалық құжат, – деді ол.
Аталған құжат аясында ашық ережелер қалыптастыру және бизнесті ынталандыруға бағытталған заңнамалық бастамалар іске асырылып жатыр.
– Біз басқару қағидалары мен ынталандыру шараларын әзірлеп жатырмыз. Қосымша реттеу тетіктері енгізілген сайын бұл жақсы, себебі біз хаостан жүйелі басқаруға өтеміз, – деп түсіндірді «Жасыл Даму» АҚ өкілі.
Сондай-ақ ол кәсіпкерлерді қалдықтарды қайта өңдеу процесіне тартуға ерекше көңіл бөлініп отырғанын айтты.
– Біз барлық қалдық түрін есепке алып, инфрақұрылымдағы тапшылықты анықтап, нақты шешімдер ұсынуымыз керек. Қазір ірі жобалар портфелі қалыптасып жатыр. Ең бастысы – осы қалдықтарды бизнеске ұсыну, – деді ол.
Сарапшының пікірінше, кәсіпкерлердің экономикалық қызығушылығы негізгі қозғаушы күш.
– Біз барлық қалдықты есепке алып, инфрақұрылымдағы тапшылықты анықтап, нақты шешімдер ұсынуымыз керек. Қазір ірі жобалар портфелі қалыптасып жатыр. Ең бастысы – осы қалдықтарды бизнеске ұсыну, – деді ол.
Оның айтуынша, қайта өңдеу көлемінің артуы экологиялық жағдайға тікелей әсер етеді.
– Қайта өңдеу көбейген сайын полигондарға түсетін қалдық азаяды, демек біз экологияға нақты көмектесеміз, – деп түйіндеді ол.
Сарапшылардың пікірінше, циркулярлық экономиканың дамуы Қазақстанға тек экологиялық жүктемені азайтуға ғана емес, сонымен қатар бизнестің жаңа өсу нүктелерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, Астанада қалдықтарды энергияға айналдыратын экопарк жобасы іске қосылды.