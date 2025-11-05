Қазақстанда қонақ үйлердің рейтингісін анықтайтын аудиторлар институты енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Мәжілістің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік саланы қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды.
Заң жобасына Парламент Мәжілісінің депутаттары бастамашы болды және ол отандық туризмді қолдаудың заңнамалық базасын нығайтуға бағытталған.
Мәжілістің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитенінің мәліметінше, құжатта «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңға уәкілетті органның қойылатын талаптарды айқындау жөніндегі құзыреттерін нақтылау бөлігінде өзгерістер енгізу ескерілген.
Сондай-ақ, заң жобасымен жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлік субъектілерінің туристерді орналастыру орындарын, санаторий-курорттық ұйымдарды, визит-орталықтарды, тау шаңғысы курорттарына, жол бойындағы сервис объектілеріне арналған жабдықтар мен техниканы иеліктен шығармау және нысаналы пайдалану мониторингін жүзеге асыру жөніндегі жаңа құзыреті енгізіледі.
- Жергілікті атқару органдарына туристік басым аймақтардың шекарасын дербес анықтау мүмкіндігі беріледі. Бұл шара инвесторлар үшін күшті ынталандыру болмақ, өйткені ол бюрократиялық кедергілерсіз жергілікті деңгейде шешімдер қабылдаудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді, - деді Мәжіліс депутаты Павел Казанцев.
Сонымен қатар ол қызмет көрсету сапасына қатысты өзгерістер енгізілетінін айтты. Бүгінде гидтер мен экскурсия жетекшілері кәсіпкерлік субъектілері ретінде жұмыс істейді. Алайда олардың жұмыс сапасы мен қауіпсіздікке қатысты талаптар белгіленбеген. Мұндай қызметтерді көрсететін адамдарға қатысты есеп жоқ. Шын мәнінде, бұл қызмет туристік қауіпсіздікке де қатысты.
- Гидтер мен экскурсия жетекшілерінің бірыңғай тізілімін құру олардың жұмысын ретке келтіреді. Бұл шара шектеуге емес, нарықтың сапасы мен ашықтығын арттыруға бағытталған, - деді депутат.
Сонымен қатар, заң жобасында қонақ үйлерді бағалау және оларға «жұлдыз» бойынша рейтингтер беру үшін сарапшы-аудиторлар институты енгізіледі.
- Бұл тәсіл қонақ үй қызметтерін сертификаттаудың халықаралық стандарттарына сәйкес келеді. Осылайша, заң жобасы туристік саланы мемлекеттік қолдаудың ашықтығын күшейтеді, туристік қызмет көрсету сапасына қосымша талаптар енгізеді, сондай-ақ азаматтарды қорғайды, - деді П. Казанцев.
Айта кетейік, елде халықаралық деңгейдегі 24 қонақүй салынады.