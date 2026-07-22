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    Қазақстанда мал шаруашылығына жеңілдетілген несие беретін жаңа бағдарлама іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мал шаруашылығын дамытуға арналған жеңілдетілген несиелеудің жаңа «Жайлау» бағдарламасы іске қосылды.

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    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, бағдарлама 300 басқа дейінгі ірі қара мал немесе 1 000 басқа дейінгі ұсақ мал өсіруге арналған жаңа мал шаруашылығы кәсіпорындарын құруды қолдауға бағытталған.

    Бағдарлама шарттарына сәйкес, несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6%-дан аспайды, ал қаржыландыру мерзімі 10 жылға дейін белгіленген.

    Қаржыландыру көлемі:

    • ірі қара мал өсіру жобалары үшін — 350 млн теңгеге дейін;

    • ұсақ мал өсіру жобалары үшін — 200 млн теңгеге дейін.

    Бағдарламаға қатысты толық ақпаратты жергілікті Аграрлық несие корпорациясынан немесе Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан алуға болады.

    Еске салайық, бұған дейін Премьер-министр асыл тұқымды мал басын сатып алу жұмысын жеделдетуді тапсырған еді.

     

     

    Несие Мал шаруашылығы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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