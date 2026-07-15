Елімізде мемлекеттік қызмет көрсету ережелері өзгереді
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылдың шілдесінен бастап Қазақстанда мемлекеттік қызмет көрсетуге бірқатар өзгеріс енгізіледі. Негізгі өзгерістердің бірі – өтінімдегі ресми қателіктерге немесе құжаттардың толық еместігіне байланысты қызметтерден бас тартуға тыйым салу.
Жаңа ереже Президент 2026 жылдың 19 мамырында қол қойған заңдарда көзделген. Өзгерістердің көпшілігі шілде айында күшіне енеді.
Негізгі өзгеріс - қазақстандықтар енді тек өтінімдегі қателіктерге немесе құжаттардың толық еместігіне байланысты мемлекеттік қызметтерден бас тартуды тоқтатады. Адамдарға бас тартудың орнына қателерді түзетуге және қажетті құжаттарды тапсыруға уақыт беріледі.
«Сандық күту тізімі» де енгізіледі. Егер өтінім беру кезінде техникалық мәселе туындаса, азаматтар кезекке қайта тұрып, құжатын қайта тапсырудың қажеті болмайды.
Сонымен қатар бірыңғай мемлекеттік қызмет көрсету жауапкершілігі процеске қатысатын барлық мемлекеттік органдар арасында бөлінеді. Бұл жұмыстың мерзімі мен сапасын жақсы басқаруға көмектеседі.
Тағы бір өзгеріс бас тартуларға қатысты. Егер мемлекеттік орган қызмет көрсетуден бас тартса, онда барлық себепті бір-бірлеп көрсетпей, бірден көрсетуі керек болады.
Бұған дейін жер учаскелеріне мемлекеттік актілерді беру қызметі толықтай онлайн форматқа көшетінін хабарлаған едік.