Қазақстанда өрт қауіпсіздігі ережелері жаңарады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтық қорғау саласындағы бірқатар ведомстволық бұйрыққа өзгерістер енгізу туралы құжат жобасын қоғамдық талқылауға ұсынды.
Құжатта қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің кейбір нормалары нақтыланған. Атап айтқанда, Өрт қауіпсіздігі қағидаларына, өртке қарсы қызмет жарғысына және өрт зертханаларының қызметін реттейтін ережелерге түзетулер енгізіледі.
Бұл өзгерістер өрт қауіпсіздігі талаптарын нақтылап, оларды тұрғындардың әртүрлі түсінбеуі үшін енгізіліп отыр.
Бұйрық жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланған. Қоғамдық талқылау 2026 жылғы 14 мамырға дейін жалғасады.
