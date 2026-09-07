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    Қазақстанда Отбасы күніне орай қандай іс-шаралар өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда 7-13 қыркүйек аралығында өтетін Отбасы күніне арналған апталық басталды, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.

    отбасы
    Фото: Kazinform

    Елімізде Отбасы күні дәстүрлі түрде қыркүйектің екінші жексенбісінде аталып өтеді.

    Апта бойы еліміздің өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтеді.

    Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналады. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтиды.

    Қазақстанда Отбасы күніне орай қандай іс-шаралар өтеді
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Сондай-ақ әлеуметтік желілерде «Отбасымыздың бір күні» ұранымен жалпыұлттық #Otbasym2026 челленджі өтеді.

    Бұған дейін Абай облысында «Мерейлі отбасы» байқауының жеңімпаздары анықталғанын жазған едік.

     

    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Отбасы Қоғам
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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