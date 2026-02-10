KZ
    13:59, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстанда салалық ЖИ модельдер құрылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Жасанды интеллектті табысты енгізу үшін сапалы салалық деректер қажет. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтып берді.

    Қазақстанда геологиялық деректерді жасанды интеллект көмегімен цифрландыру бойынша ауқымды жоба жүзеге асырылып жатыр
    Фото: ortcom.kz

    Сапалы деректер — жасанды интеллект үшін негізгі ресурс және бірқатар мемлекеттік орган деректерді цифрландырудың қолайлы деңгейіне жетті. Бұл жасанды интеллектті қолданып, түрлі цифрлық шешімдерді жасауға мүмкіндік берді.

    — Ендігі кезеңде біз салалық ЖИ модельдерді құруға кірістік. Осындай модельдер негізінде жасалған жасанды интеллект өнімдері жылдамырақ, дәлірек жұмыс істейді және оларды өндіріс орындарында жергілікті деңгейде пайдалануға болады, — деді Ж. Мәдиев Үкіметтің кеңейтілген отырысында.

    Сонымен қатар, экономиканың нақты секторында жасанды интеллектті енгізу үшін деректерді цифрландыру деңгейі жеткіліксіз екені байқалады.

    — Қазіргі уақытта салалық деректердің орташа цифрлық дайындық деңгейі 57 пайызды құрайды. Жасанды интеллектті табысты енгізу үшін цифрландыру деңгейі 90 пайыздан жоғары болуы қажет. Сондықтан биыл салалық мемлекеттік органдармен және бизнес-қоғамдастықпен бірлесіп осы бағытта жұмыс жүргізіледі. Оның ішінде мемлекеттік қолдау шараларының орнына өндірістерді цифрландыру бойынша өзара міндеттемелер тетігін енгізуге басымдық беріледі, — деді сала министрі.

    Бұдан бұрын Мәдиев барлық ведомстволық жүйе QazTech бірыңғай платформасына көшірілетінін айтты.

    Айжан Серікжанқызы
