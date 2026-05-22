Қазақстанда сапасыз өнімге қатысты 136 кәсіпкер жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың алғашқы тоқсанында «Сапалы өнім» жобасы аясында тексерілген өнімдердің 49%-ынан заң бұзушылық анықталды. Бұл туралы ОКҚ алаңында ҚР Сауда және интеграция министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Болат Танабергенов айтты.
Оның мәліметінше, биылғы алғашқы үш айда еліміз бойынша 363 түрлі өнім тексерілген.
— Тексеру нәтижесінде 179 өнімнен заң бұзушылық анықталды. Бұл барлық тексерілген өнімнің 49%-ын құрайды. Заң бұзушылықтардың 77%-ы таңбалау талаптарына қатысты болса, 23%-ы санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталмауына байланысты болды. Соның нәтижесінде 136 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — деді Болат Танабергенов.
Бұған дейін қазақтандықтар тұтынушы құқығын қорғау бойынша өтініш жазуды жиілеткенін жазған едік.