Қазақстанда сырт киімді төмен бағада қайдан сатып алуға болады
Kazinform агенттігінің тілшісі өңірлердегі жылы күрте, ішік, тон бағасын салыстырды.
Күз түскенде Қазақстандағы сауда орындарына сырт киімнің күз-қыс маусымына арналған топтамасы түсіп жатыр. Термометр бағамы төмендеген сайын дүкендерде кезек те көбейеді.
Қазіргі кезде бутиктерде сырт киімге таңдау жоғары. Жылы күрте мен ішік, тонды талғамыңызға қарай таба аласыз. Маусым жақындаған сайын бағада өзгешелік бар.
Сатушылардың айтуынша, әсіресе қазан-желтоқсан айлары арасында сұраныс жоғары болады. Дәл осы шақта тасымалдаушылар бағаны көтереді. Бұл маусымдық сұранысқа байланысты.
Баға көбіне сырт киімнің неден тігілгеніне байланысты өзгеріп отырады. Теріден тіксе қымбат, ал жасанды тері бұйымдарының бағасы төмен. Сол секілді жылы күртеге мамық салса баға жоғары, синтетикалық материалдан тіксе құны төмен.
Сонымен бірге сырт киім бағасына валюта бағамы әсер етеді. Себебі тері, былғары және киімнің ішін толтыруға қажетті материалдың бәрі сырттан әкелінеді. Логистика да бағаға өз әсерін тигізіп тұр. Ал Қазақстанда көлік тасымалы шығыны былтырғыға қарағанда 10–15%-ға өсті.
Сонымен бірге бағаға киім тігетін цех атауы да әсер етеді. Түрлі бренд тон мен жылы күрте бағасы жергілікті тауар өндірушілер тіккен сырт киімдерге қарағанда қымбат. Ал сапасында көп айырмашылық байқалмайды.
Бір сөзбен айтқанда, сатып алушы тек тауар материалына ғана емес, маркетинг, дизайн мен бренд имиджіне де төлейді. Ал жергілікті фабрикалар отындық материалдардан ішік пен күрте тігіп сатса, баға импорт тауарға қарағанда 20—30% төмен болады.
Желтоқсан айының аяғында сұраныс бәсеңдеп, жаппай сатылым басталады. Сол кезде жылы күрте мен тон бағасы әдеттегіден 40% төмендеп, ақшаны үнемдеуге болады. Салқын түсе бастағанда баға жоғары болса, ал қыстың қақ ортасында құн әлдеқайда төмендейді.
Қазақстан бойынша Орал қаласында жылы күрте бағасы әлдеқайда төмен. Құны 15 мың теңгеден басталады. Ал Шымкент ( 20 мың теңгеден басталады), Қостанай (25 мың тг), Көкшетау, Алматы мен Астанада (30 мың тг) баға одан сәл жоғары. Тараз, Павлодар мен Ақтөбеде жылы күрте құны орта есеппен 35 мың теңге болып тұр.
Қарағанды (40 мың тг басталады), Семей (47 мың тг) және Өскеменде (48 мың тг) баға өсіп тұр. Ал Петропавл, Жезқазған, Талдықорған мен Қызылордада баға жоғары. Мұнда жылы күртенің ең арзаны — 50-60 мың теңге.
Ал тон бағасы бойынша Қостанай алда тұр. Мұндағы баға қолжетімді. Тіпті жасанды материалдан тіккен тонды 9 мың теңгеге сатып алуға болады. Ал ең қымбаты Петропавл қаласында сатылып жатыр. Мұнда кейбірінің бағасы 300-400 мың теңгеге дейін жетеді. Ал Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Павлодар, Көкшетау мен Астанада баға орташа. Мұнда 25-30 мың теңгеге тон сатып алуға болады.
Тараз, Орал, Семей мен Қарағандыда баға одан сәл жоғары. Қазір 40 мың теңгеден басталып тұр. Жезқазған (50 мың теңгеден басталады), Өскемен (56 мың тг), Алматы (65 мың тг) және Талдықорғанда (70 мың тг) баға жоғары. Тонның ең қымбатының бағасы 500 мың теңгеге дейін барады.
Сырт киімнің ең қымбаты — ішік. Егер таза теріден тіксе, сапасына қарай құны да өсе береді. Қазіргі кезде адамдар таза теріден тігілгенін емес, жасанды тері бұйымын таңдайды. Ондай сырт киімнің бағасы қолжетімді. Бағаға ішіктің ұзындығы да әсер етеді.
Ішіктің арзаны Қостанай қаласында сатылады. Бағасы 15 мың теңгеден басталады. Орал, Талдықорған мен Шымкентте орташа баға — 20-25 мың теңге. Тараз, Қызылорда мен Ақтөбеде (30-35 мың теңге) қолжетімді. Ал еліміздің солтүстігі мен оңтүстік астанада баға 45-49 мың теңге аралығында.
Қарағанды, Жезқазған, Көкшетау мен Павлодарда баға 50 мың теңге және одан жоғары. Ал ішіктің ең қымбаты Семей (60 мың тг), Өскемен (65 мың тг) және Петропавл (80 мың тг) қалаларында сатылып жатыр. Бұл сырт киімнің бағасы кейде миллион теңге дейін жетеді.
