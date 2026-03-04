KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:44, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанда стенд атудан әлем кубогының кезеңі өтеді

    АСТАНА.KAZINFORM - Жарыс Алматы облысында Александр Асанов атындағы ату клубында ұйымдастырылады.

    ату
    Фото: Қазақстан ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, әлем кубогының кезеңіне әлемнің 70 елінен 500-ден астам спортшы қатысады.

    Турнирде «трап», «скит» дисциплиналары бойынша және аралас командалар арасындағы сайыста сегіз медаль жиынтығы сарапқа салынады.

    Әлем кубогының кезеңі 2-11 мамыр аралығында өтеді.

    Айта кетейік, конькимен жүгіруден 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын спортшылар белгілі болды.

    Қазақстан тарихында алғаш рет семсерлесуден шпага бойынша әлем кубогы кезеңі өтпек. Халықаралық дода 26-29 наурыз күндері Астанадағы QAZAQSTAN жеңіл атлетика спорт кешенінде ұйымдастырылады.

     

    Стенд ату Спорт Әлем кубогы
