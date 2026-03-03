Астанада семсерлесуден өтетін Әлем кубогінде ел құрамасынан кімдер өнер көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан тарихында алғаш рет семсерлесуден шпага бойынша Әлем кубогі кезеңі өтпек. Халықаралық дода 26-29 наурыз күндері Астанадағы QAZAQSTAN жеңіл атлетика спорт кешенінде ұйымдастырылады.
ҚР Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, жарысқа 96 елден 600-ден астам спортшы қатысады деп жоспарланған.
Турнир ерлер және әйелдер арасында жеке және командалық сындар бойынша өтеді. Бұл бәсеке Халықаралық семсерлесу федерациясы (FIE) күнтізбесіне енген беделді жарыстардың бірі саналады.
Дәстүрлі түрде Әлем кубогінің кезеңдерін Швейцария, Германия, БАӘ және Канада қабылдап келсе, биыл бұл тізімге алғаш рет Қазақстан қосылып отыр.
FIE-нің турнирді Астанада өткізу туралы шешімі Қазақстанның Ұлттық семсерлесу федерациясының жұмысына және елдің ұйымдастырушылық әлеуетіне берілген жоғары баға деуге болады. Сонымен қатар бұл бастама Орталық Азия өңірінде семсерлесу спортын дамытуға серпін беріп, Қазақстанды әлемдік деңгейдегі жарыстар өтетін жаңа орталықтардың біріне айналдыруға мүмкіндік ашады. Айта кетейік, Қазақстан – өңірде осы спорт түрінен Әлем кубогін өткізу құқығына ие болған алғашқы мемлекет.
Аталған додада ұлттық құрама сапында Руслан Құрбанов, Эльмир Әлімжанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов өнер көрсетеді. Жалпы, әр дисциплина бойынша ерлер мен әйелдерді қоса есептегенде, 30-ға дейін отандық спортшы жүлде жолында бақ сынайды.
Осыған дейін Қазақстан тарихында тұңғыш рет семсерлесуден Әлем кубогының кезеңі елімізде өтетіні туралы жаздық.