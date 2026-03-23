Қазақстанда «Стрептоцидтің» бір сериясы не себепті сатылымнан алынғаны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Зертханалық сынақ нәтижесінде дәрінің сапасы талапқа сай келмейтіні анықталған. Бұл жөнінде ҚР Денсаулық сақтау министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.
— Зертханалық сынақ нәтижесінде дәрілік заттың сапасы нормативтік құжат талаптарына сәйкес келмейтіні анықталып, оны сатылымнан алу жөнінде шешім қабылданды, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар министрлік бұл жағдайда қолданылатын заң нормасын еске салды.
— Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 259-бабы 1-тармағына сәйкес, уәкілетті орган дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес келмейтін жағдайларда қолданылуын, сатылуын немесе өндірісін тоқтатуға немесе тыйым салуға, сондай-ақ айналымнан алуға немесе қолдануын шектеуге құқылы, — делінген ресми жауапта.
Айта кетейік бұған дейін «Стрептоцид» дәрісінің бір сериясы сатылымнан алынғанын жазғанбыз. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің бұйрығына сай, тыйым салынған дәрі — «Стрептоцид», таблетка, 300 мг, 10 таблеткадан қабыршақты қаптамада, 5 қабыршақты орамнан жасалған қатты қағаз қорапта. Өндіруші — «Химфарм» АҚ. Бұл серияның жарамдылық мерзімі — 2030 жылғы тамызға дейін.
Дегенмен, стрептоцид дәрілік затының тіркеу куәлігі қолданыста. Комитеттің шешімі тек 25080430 сериясына қатысты қабылданғанын атап өту керек. ҚР ДСМ мәліметінше, басқа сериялар шектеусіз нарық айналымында.