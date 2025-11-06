Қазақстанда стриминг индустриясы қалай дамып келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Astana Media Week форумы барысында сарапшылар онлайн-контент нарығының қайда бет алғанын айтты.
– Біз көрерменге тегін қолжетімді контентпен қатар, ақылы жазылым немесе транзакциялық модель ұсыну арқылы жаңа тәсілдерді енгізіп жатырмыз. Бұл әсіресе кинотеатрларға бара алмайтын аймақ тұрғындары үшін маңызды мүмкіндік, – деді Movie Service компаниясының бас директоры Анна Дармодехина.
Сондай-ақ ол салада антипираттық шараларды күшейтіп, заңды контент тұтыну мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтты. Ал UNICO Play платформасының тең жетекшісі Анара Жұнусова отандық контент нарығының әлі қалыптасу кезеңінде екенін атап өтті.
– Көпшілігі дистрибуцияның, яғни контентті сату мен тарату тетіктерін толық түсінбейді. Біз қазір нарықты қалыптастырып жатырмыз. Контент өндірушілер өз өнімін не үшін және қайда арнап жасап жатқанын нақты түсінуі қажет, – деді ол.
Спикерлердің пікірінше, стриминг индустриясы қазақстандық көрерменнің мәдени сұранысына қарай бейімделіп, біртіндеп тұрақты нарыққа айналып келеді.
Камила Мүлік