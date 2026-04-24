    22:37, 24 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда тарихи-мәдени мұра нысандарымен жұмыс тәртібі бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM —  Қазақстанда тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі ұйымдардың қызмет қағидалары бекітілді. Тиісті бұйрыққа Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі басшылығы қол қойған.

    Фото: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

    Құжатқа сәйкес, мұндай ұйымдар жергілікті атқарушы органдардың шешімімен құрылып, коммуналдық мемлекеттік мекеме нысанында жұмыс істейді.

    Ұйымдардың негізгі міндеттеріне өңірдегі тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және сақтау, ғылыми-зерттеу, есепке алу және мониторинг жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру кіреді. Сонымен қатар тарихи-мәдени мұра мәселелері жөніндегі арнайы комиссия құру және жаңа монументалды өнер нысандарын айқындау бойынша құжаттар әзірлеу қарастырылған.

    Ұйымдар уәкілетті орган бекіткен жоспарларға сәйкес археологиялық және құтқару-қорғау жұмыстарын жүргізеді.

    Негізгі бағыттардың қатарында есептік және ғылыми құжаттаманы жүргізу (есеп карточкалары, паспорттар, қорғау аймақтарының материалдары), ескерткіштердің техникалық жай-күйін жыл сайын тексеру, сондай-ақ оларды жергілікті және республикалық маңызы бар мемлекеттік тізімдерге енгізу бойынша ұсыныстар дайындау бар.

    Сондай-ақ ұйымдар қорғау аймақтарын белгілеу, аумақтарды пайдалану режимдерін әзірлеу, қорғау шарттарын жасау, көрмелер, дәрістер мен экскурсиялар ұйымдастыру, ғылыми, білім беру және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жұмыстарымен айналысады.

    Құжат 2026 жылғы 4 мамырдан бастап күшіне енеді.

    Бұған дейін Сыр өңіріндегі Бәбіш мола, Жанкент, Сығанақ қалашықтарына қазба жұмысы жүргізілетіні хабарланған болатын.

    Еске салайық, Мәдениет министрлігі тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы бұйрық жобасын қоғамдық талқылауға шығарған еді.

    Қазақстан мен Ұлыбритания ғалымдары қола дәуіріндегі технологиялық жаңашылдықтарды зерттейді.

     

    Тегтер:
    Археология Тарих ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазба байлықтар
    Бақытгүл Абайқызы
    Соңғы жаңалықтар