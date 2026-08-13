Қазақстанда Telegram мессенджерінен ақау шықты
АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстандық пайдаланушылар Telegram желісіндегі ақау туралы хабарлады. Detector404 мониторинг қызметінің дерегінше, ақау елдің әртүрлі аймағында тіркелген.
Желідегі ақауға 85 мыңға жуық пайдаланушы шағымданған. Соңғы бір сағат ішінде ең көп шағым Астанадан түсті — 30%. Сондай-ақ, Қарағанды облысы (11%), Павлодар облысы (9%), Алматы (9%) және Қостанай облысының (9%) тұрғындары желідегі қиындық туралы хабарлады.
— Қазіргі уақытта Telegram мессенджерінің қолжетімсіздігіне байланысты пайдаланушылардан жекелеген шағымдар түсіп жатыр. Техникалық мамандар жағдайды анықтап жатыр, — делінген Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің ресми жауабында.
Әсіресе құрылғылардың 42,7%-ы iOS, 35,1%-ы Android, 17,1%-ы Windows және 4,2%-ы Mac OS X жүйелерінде тіркелген.
Пайдаланушылар хабарламаларды жібере алмайтынына және қабылдай алмайтынына, медиа файлдарды жүктей алмайтынына және кейбір жағдайларда қолданбаның ашылмайтындығына шағымданды. Ақаулықтың шығу себебі әзірге белгісіз.
Осыған ұқсас Telegram желісіндегі үзіліс бұған дейін 2026 жылдың наурыз айында бүкіл әлемде тіркелген болатын.
Бұған дейін Павел Дуров Telegram-ның App Store-дан өшірілуіне қатысты пікір білдірген болатын.