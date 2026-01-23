KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:32, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстанда Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Аталған институт құрылыс саласындағы техникалық нормативтік талаптарды ғылыми зерттеу, әзірлеу, өзектендіру және сүйемелдеу бойынша бірыңғай орталыққа айналады, деп хабарлайды Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.

    Қазақстанда Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады
    Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

    Сонымен қатар, ол халықаралық стандарттармен үйлестіруді қамтамасыз етеді.

    — Институт аясында нақты бағыттар бойынша (құрылымдар, сәулет, қала құрылысы, көлік, құбыр жүйелері, сумен жабдықтау және т. б.) нарықтан тартылған білікті мамандардың қатысуымен салалық техникалық комитеттер қалыптастырылады, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.

    Осыған дейін Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс сараптама жүргізу тәртібі бекітілетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Сәулет Құрылыс ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Су құбыры
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар