09:32, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қазақстанда Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады
АСТАНА. KAZINFORM — Аталған институт құрылыс саласындағы техникалық нормативтік талаптарды ғылыми зерттеу, әзірлеу, өзектендіру және сүйемелдеу бойынша бірыңғай орталыққа айналады, деп хабарлайды Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, ол халықаралық стандарттармен үйлестіруді қамтамасыз етеді.
— Институт аясында нақты бағыттар бойынша (құрылымдар, сәулет, қала құрылысы, көлік, құбыр жүйелері, сумен жабдықтау және т. б.) нарықтан тартылған білікті мамандардың қатысуымен салалық техникалық комитеттер қалыптастырылады, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
