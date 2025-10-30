Қазақстанда ЮНИСЕФ-пен бірлесіп «Сәтті бастау» бағдарламасы іске асырылады
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Астанада «Қазақстанның әрбір баласы үшін – үздік бастама» атты халықаралық конференция өтті.
Онда Денсаулық сақтау, Оқу-ағарту, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің басшылары 2025-2027 жылдарға арналған ерте шақтағы балаларды дамыту және ерте араласу жөніндегі «Сәтті бастау» кешенді жоспарына қол қойды.
Министрлік мәліметінше, іс-шараға Қазақстандағы ЮНИСЕФ басшысы доктор Рашед Мұстафа Сарвар, сегіз елдің, халықаралық ұйымдардың, ғылыми және сараптамалық қоғамдастықтың өкілдері, барлығы 200-ден астам қатысушы келді. Құжат өмірдің алғашқы күндерінен бастап баланы қолдау мен сүйемелдеудің біртұтас жүйесін құруға бағытталған.
«Сәтті бастау» жоспары алты негізгі бағытты қамтиды: заңнаманы жетілдіру, сектораралық өзара іс-қимылды нығайту, мамандардың кәсіби құзыреттерін дамыту, мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділігін арттыру, тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз ету және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалары бар отбасыларға көмек көрсетуді қоса алғанда, ата-ана дағдыларын қолдау. Сондай-ақ, құжатта ведомствоаралық өзара іс-қимыл үшін бірыңғай цифрлық платформаны дамыту, ата-аналардың психикалық және әлеуметтік әл-ауқатын қолдауға бағытталған қызметтер мен бағдарламалар сабақтастығы стандарттарын енгізу жөніндегі шаралар көзделген.
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова конференцияда сөйлеген сөзінде Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Денсаулық сақтау министрлігі әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту, профилактиканы, ерте диагностиканы дамыту, мамандандырылған көмек көрсету, инновациялық технологияларды енгізу және балалар қызметінің инфрақұрылымын жетілдіру бойынша жүйелі шараларды іске асырып жатқанын атап өтті.
– Бүгінде Қазақстанда 7 млн-ға жуық бала тұрады, еліміздің әрбір үшінші азаматы – бала. 2020 жылдан бастап Қазақстанда балаларға медициналық көмекті қаржыландыру екі еседен астам – 264-тен 670 млрд теңгеге дейін ұлғайтылды. Бұл бүгінде денсаулық сақтау бюджетінің төрттен бір бөлігі. Бұл инвестициялар қазірдің өзінде нәтиже беріп жатыр: балалар өлімінің көрсеткіштері тарихи минимумға жетті - неонаталдық өлім 3,37, нәресте өлімі 6,80 және мың тірі туғанға шаққанда бала өлімі 9,30. Бірақ біз үшін қолайсыз нәтижелерді азайтып қана қоймай, ең алдымен балалардың өмір сүру сапасын арттыру, әрбір баланың өсіп, білім мен мамандық алуына жағдай жасау маңызды, – деп атап өтті ол.
Соңғы жылдары Денсаулық сақтау министрлігінің басымдықтарының бірі дамуында ауытқулары бар, соның ішінде аутизм спектрі бұзылған балаларға ерте диагностика және көмек көрсету болды. Бұл бағытта кешенді жұмыс жүргізіліп жатыр: Денсаулық сақтау министрлігі диагнозы бар балаларды анықтайды және оңалтады, Оқу-ағарту министрлігі педагогикалық түзету қолдауын және жеке оқыту бағдарламасын таңдауды қамтамасыз етеді, Еңбек министрлігі отбасын қолдауды және балаларды әлеуметтік оңалтуды қамтамасыз етеді.
Елде 240 даму және ерте араласу орталықтары жұмыс істейді. Онда балалар логопедтердің, психологтардың және оңалтушылардың көмегін алады. 2025 жылдан бастап ЮНИСЕФ-тің қолдауымен жас балалардың дамуын мониторингілеу жүйесі жұмыс істейді.
– Біздің мақсатымыз – барлық бала мен жүкті әйелдерді әмбебап патронаттық пакетпен қамту, ал 30% үшін бұзылған балалардың 15%-ы үшін прогрессивті пакетпен және даму мониторингімен терең қолдауды қамтамасыз ету. Бұл шаралардың барлығы ерте араласу және педиатрия стандарты бойынша жаңа тұжырымдамада бекітілген, - деді Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы.
А.Әлназарова «Сәтті бастау» жоспарына қол қою балалардың құқықтары мен денсаулығын сақтаудағы жаңа тараудың бастамасы болатынына және құжат ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайту, нормативтік базаны жетілдіру және өмірдің басынан бастап балалар мен отбасылар үшін кешенді қызметтердің қолжетімділігін кеңейту үшін бастапқы нүкте болатынына сенім білдірді.
Айта кетейік, Қазақстанда балаларға зорлық-зомбылық көрсету деңгейі төмендеді.