Елде жол битумын сатып алу кестесін өзгерту ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрлігі жол битумын сатып алудың бір бөлігін қысқы кезеңге ауыстыру туралы ұсыныс жасады.
Аталған бастама мердігер ұйымдарды құрылыс маусымы басталғанға дейін материалдармен толық әрі алдын ала қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл мәселелерді ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Ақтау қаласындағы «Caspi Bitum» кәсіпорнына барған кезде талқылады.
2025 жылы кәсіпорын жаңартуды мерзімінен бұрын аяқтады. Мұнай өңдеудің өндірістік қуаты жылына 1,5 млн тоннаға дейін өсті, ал жол битумын шығарудың максималды көлемі жылына 750 мың тоннаға жетті. Орташа сату бағасы тоннасына шамамен 165 мың теңге деңгейінде сақталады.
Қолданыстағы өндірістік қуаттар елдің жол битумына деген ішкі қажеттілігін толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
— Қазақстандық зауыттар жол саласының қажеттіліктерін қамтамасыз ете алады, бірақ негізгі жүктеме мердігер ұйымдардың көпшілігі жазда бір мезгілде сатып алуды бастағанда туындайды. Қыста сұраныс айтарлықтай төмен. Егер сатып алудың бір бөлігі маусымаралық кезеңге ауыстырылса, жол-құрылыс ұйымдары битумды маусымдық толқусыз тыныш кезеңде сатып ала алады. Бұл өндірісті біркелкі жүктеуге және жөнелту кезегін болдырмауға, сондай-ақ жол жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді, — деді Ерлан Ақкенженов.
Шешімдердің бірі оралған битумды жеткізуді кеңейту болуы мүмкін. Материалды қыста өндіруге және орауға болады, содан кейін пайдалану қасиеттерін жоғалтпай ашық жерлерде сақтауға және белсенді жол жұмыстары кезінде пайдалануға болады. Бұл формат сұйық битумды сақтау үшін қажет мамандандырылған терминалдар мен қоймаларға тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді. Бұл сонымен қатар материалды сақтау үшін қосымша инфрақұрылым құру қажеттілігін және онымен байланысты күрделі шығындарды азайтуы мүмкін.
Кәсіпорынға барған кезде министр полимер-модификацияланған битум блогымен де танысты. Бұл материал жоғары температураға, қарқынды көлік жүктемелеріне және ауа-райының өзгеруіне төзімділіктің жоғарылауымен сипатталады. Жол-құрылыс компанияларының өтінімдері болған жағдайда зауыт 200 мың тоннаға дейін полимер-модификацияланған битум өндіре алады. Ақтөбе және Маңғыстау облыстарындағы пайдалану тәжірибесі мұндай материалдарды қолдану арқылы жабындардың өзіндік пайдалану сипаттамаларын ұзақ сақтайтынын көрсетеді.
Энергетика министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жол материалдарын өндіру мен қолданудың заманауи технологияларын дамытумен айналысатын салалық ғылыми орталық құруды пысықтап жатыр. Оның жұмысы автомобиль жолдарын салу кезінде жаңа шешімдерді енгізуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
Осыған дейін жаңадан салынатын жолдарда модификацияланған битум қолданыла бастайтынын жазғанбыз.