Қазақстанда Жошы хан дәуірі туралы сериалдың түсірілімі аяқталды

Жоба толығымен Қазақстанда түсірілген, ХІІІ ғасыр кеңістігіне арналған, киноиндустрияда аз зерттелген алғашқы халықаралық сериал ретінде дайындық кезеңінде назарға ілікті.

Түсірілім 2025 жылдың 14 ақпанында басталып, 11,5 аптаға созылды. Жобаның барлық кезеңі Қазақстан аумағында жүзеге асырылды. Негізгі нүктелердің қатарында «Қазақфильм» киностудиясы, Тамғалы Тастың көне петроглифтері, Көшпенділер қаласы, Қимасар мен Суықтөбе шатқалдары, сондай-ақ Ескелді би ауылы бар. Жобаның визуалды палитрасы табиғи ландшафтқа негізделген сандық технологиялармен фонды алмастырмау команданың іргелі ұстанымына айналды.

Туындының жарыққа шығуымен режиссер және шоураннер Эмре Шахин басқарған американдық-түрік Karga Seven Pictures кинокомпаниясы айналысуда. Ол көрермендерге Rise of Empires: Ottoman and Testament: The Story of Moses сияқты жобаларымен танымал, ол әлемнің 90 елінде Netflix ағынды платформасының ТОП-10-на кірді. Karga SevenPictures «Дара» Президенттік бастамалар қорымен бірлесе Жошы хан тұсынан бастап Алтын Орда тарихын қайта жандандырып, экранға шығаруды қолға алды.

Сценарийді Эмре Шахин, Клэр Мурсом (Заңнан тыс патша) және академиялық дәлдік пен драманың тоғысқан жеріндегі жұмыстарымен танымал британдық тарихшы Джастин Поллард (Викингтер) жазған.

Тарихи деректердің нақтылығын қамтамасыз ету үшін Алтын Орда тарихы бойынша мамандардың халықаралық консультативтік тобы жұмылдырылды. Оның құрамына Қазақстан, Моңғолия, Ұлыбритания, Франция, Қытай және АҚШ сарапшылары кірді.

Сериалдың шығуына барлығы 700-ге жуық маман атсалысты. Жұмыс Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Астана, Алматы және станбұлдан қатар жүргізілді. Команданың басты құрамы қазақстандық кәсіпқойлардан тұрды (шамамен 70%).

Бүкіл түсірілім географиясын қамту үшін Эмре Шахин қазақстандық жас режиссер басқарған қосымша түсіру бөлімін құруға шешім қабылдады. Бұл кестені бұзбай, сапаны сақтай отырып, бірден бірнеше жерде түсіруге мүмкіндік берді.

Кастингке әлемнің түкпір-түкпірінен: АҚШ пен Ұлыбританиядан Моңғолия мен Орталық Азиядан 4000-нан астам өтінім келіп түсті. Тізімге Эмре Шахиннің жетекшілігімен жеке кастингтен өткен 350 актер кірді. Оның ішінде басты рөлдерді сомдаған он шақты орындаушы кірді. Олардың кейбіреулері үшін «The Golden Empire» алғашқы ірі халықаралық жұмысы болмақ. Продюсерлік топтың айтуынша, қазақстандық актерлермен жұмыс жаңашылдыққа толы болды. Олардың жанкештілігі, тәртіптілігі және кейіпкерлерін терең түсінуі кейіпкерлердің эмоциялық реңктерін, ішкі қайшылықтары мен уәждерін дәл жеткізуге мүмкіндік берді.

Қойылымда жекпе-жек көріністерінің күрделі хореографиясы ерекше орын алды. Олар үшін Орталық Азиядағы ең танымал каскадерлердің бірі, фильмографиясында Mulan (Disney), Marco Polo (Netflix), Vikings, The Last Duel және басқа да ірі жобаларды қамтитын Nomad Stunts командасы жауап берді. Мамандардың тәжірибесі сериалға 200 шабандозға дейін қатысатын каскадерлік көріністерді, сондай-ақ үйлестірілген қақтығыстарды көрсетуге мүмкіндік берді.

«Мен әртүрлі елдерде көптеген түрлі жобаларды түсірдім, бірақ бұл жұмыс менің жүрегімде ең керемет туындылардың бірі ретінде сақталады», - деп мойындады сериалдың режиссері және шоу-жүргізушісі Эмре Сахин. «Қазақстан – таңғажайып ел, таңғажайып табиғат, талантты адамдар және әлі де айтылуын күтіп тұрған көптеген әңгімелер бар. Қазақстандық командамен жұмыс істеу мен үшін өте маңызды тәжірибе. Бұлар нағыз тартылған және мықты мамандар болды, олармен керемет фильмдер түсіру оңай болды».

Сериалдың көрнекі әлемі нөлден бастап құрылды. Реквизиттер мен сценография бойынша мамандары қару-жарақ пен ыдыс-аяқтан бастап, костюм элементтері мен қондырғыларына дейін 3000-нан астам бұйым жасады. Алғаш рет түсірілім процесіне лайықталған жиналмалы 24, 18 және 12 арқан киіз үйлер жиналды.

Түсірілімнің соңғы күні, яғни 16 мамырда жоба алаңына Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин бастаған делегация келді. Топ қорытынды көріністердің түсірілім барысымен танысып, еліміздің мәдени-тарихи мазмұнын дамытуға қосқан үлестері үшін бүкіл жоба тобына алғыстарын білдірді. Сапар қорытындысы бойынша ол: «Қазақстан заңды түрде бірегей көшпелілер өркениеті дамуының негізгі орталықтарының бірі болып саналады және, сайып келгенде, біз оны әлемдік аудиторияға лайықты түрде ұсынуға дайын болатын кез келді», деп атап өтті.

Түсірілім кезеңі аяқталғанымен, сериал бойынша жұмыс жалғасуда. Алда пост-продакшн кезеңі: монтаж, музыкалық өңдеу, дыбыстық, визуалды және графикалық эффектілер. Бұған дейін WaltDisney, Pixar, DreamWorks, Universal және Sony Pictures компанияларымен жұмыс істеген студиялар жобаның көрнекі бөлігінде қазақстандық командамен тығыз байланыста жұмыс істейтін болады.

