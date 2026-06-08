Еліміздегі бензин, дизель және автогаз бағасы
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және жанармай құю бекетіне байланысты өзгеріп отырады.
8 маусымдағы жағдай бойынша жанармай бағаларының диапазоны төмендегідей:
АИ-92
• Астана: 237–239 теңге/литр;
• Алматы: 238–241 теңге/литр;
• Шымкент: 224–227 теңге/литр.
АИ-95
• Астана: 312–315 теңге/литр;
• Алматы: 320–322 теңге/литр;
• Шымкент: 303–305 теңге/литр.
АИ-98
• Астана: 355–365 теңге/литр;
• Алматы: 360–375 теңге/литр;
• Шымкент: 345–350 теңге/литр.
Дизель отыны
• Астана: 327–329 теңге/литр;
• Алматы: 330–337 теңге/литр;
• Шымкент: 335 теңге/литр.
Автогаз
• Астана: 112 теңге/литр;
• Алматы: 112 теңге/литр;
• Шымкент: 102 теңге/литр.
Сондай-ақ 8 маусымдағы валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарымен танысуға болады.
Еске салайық, бұған дейін Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарындағы шетелдік валюта бағамын ұсынған едік.