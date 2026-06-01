Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қанша
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және жанармай құю бекетіне қарай өзгеріп отырады.
1 маусымдағы жағдай бойынша отын бағасы төмендегідей:
АИ-92
• Астана: 237-239 теңге/литр
• Алматы: 238-241 теңге/литр
• Шымкент: 224-227 теңге/литр
АИ-95
• Астана: 312-315 теңге/литр
• Алматы: 320-322 теңге/литр
• Шымкент: 303-305 теңге/литр
АИ-98
• Астана: 355-357 теңге/литр
• Алматы: 360-375 теңге/литр
• Шымкент: 345-350 теңге/литр
Дизель отыны
• Астана: 327-329 теңге/литр
• Алматы: 330-337 теңге/литр
• Шымкент: 332-335 теңге/литр
Автогаз
• Астана: 112 теңге/литр
• Алматы: 112 теңге/литр
• Шымкент: 102 теңге/литр
Еске салайық, мұның алдында Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылған еді.