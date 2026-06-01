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    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қанша

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және жанармай құю бекетіне қарай өзгеріп отырады.

    бензин заправка
    Фото: Kazinform

    1 маусымдағы жағдай бойынша отын бағасы төмендегідей:

    АИ-92

    • Астана: 237-239 теңге/литр

    • Алматы: 238-241 теңге/литр

    • Шымкент: 224-227 теңге/литр

    АИ-95

    • Астана: 312-315 теңге/литр

    • Алматы: 320-322 теңге/литр

    • Шымкент: 303-305 теңге/литр

    АИ-98

    • Астана: 355-357 теңге/литр

    • Алматы: 360-375 теңге/литр

    • Шымкент: 345-350 теңге/литр

    Дизель отыны

    • Астана: 327-329 теңге/литр

    • Алматы: 330-337 теңге/литр

    • Шымкент: 332-335 теңге/литр

    Автогаз

    • Астана: 112 теңге/литр

    • Алматы: 112 теңге/литр

    • Шымкент: 102 теңге/литр

    Еске салайық, мұның алдында Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылған еді.

    Газ Баға Бензин
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар