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    Қазақстанда бензин, дизель және автогаз бағасы қанша

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай құны өңірге және нақты автожанармай құю станциясына байланысты өзгеріп отырады.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    27 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы мынадай:

    АИ-92

    • Астана: 247 теңге/литр;

    • Алматы: 245-249 теңге/литр;

    • Шымкент: 230-235 теңге/литр;

    АИ-95

    • Астана: 315-319 теңге/литр;

    • Алматы: 320-327 теңге/литр;

    • Шымкент: 299-306 теңге/литр;

    АИ-98

    • Астана: 355-365 теңге/литр;

    • Алматы: 360-380 теңге/литр;

    • Шымкент: 345-350 теңге/литр;

    Дизель отыны

    • Астана: 337 теңге/литр;

    • Алматы: 343-345 теңге/литр;

    • Шымкент: 338-343 теңге/литр;

    Газ

    • Астана: 112 теңге/литр;

    • Алматы: 112 теңге/литр;

    • Шымкент: 102 теңге/литр;

    Еске салайық, бұған дейін 27 шілдеде Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатқаны туралы жазғанбыз.

    Жанар-жағармай Астана Дизель Алматы Шымкент Бензин
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар