Қазақстанда бензин, дизель және автогаз бағасы қанша
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай құны өңірге және нақты автожанармай құю станциясына байланысты өзгеріп отырады.
27 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы мынадай:
АИ-92
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Астана: 247 теңге/литр;
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Алматы: 245-249 теңге/литр;
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Шымкент: 230-235 теңге/литр;
АИ-95
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Астана: 315-319 теңге/литр;
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Алматы: 320-327 теңге/литр;
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Шымкент: 299-306 теңге/литр;
АИ-98
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Астана: 355-365 теңге/литр;
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Алматы: 360-380 теңге/литр;
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Шымкент: 345-350 теңге/литр;
Дизель отыны
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Астана: 337 теңге/литр;
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Алматы: 343-345 теңге/литр;
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Шымкент: 338-343 теңге/литр;
Газ
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Астана: 112 теңге/литр;
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Алматы: 112 теңге/литр;
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Шымкент: 102 теңге/литр;
Еске салайық, бұған дейін 27 шілдеде Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатқаны туралы жазғанбыз.