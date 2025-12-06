Қазақстандағы жекеменшік мектептерге 19 млрд теңгеге жуық қаражат төленді
АСТАНА. KAZINFORM – OrtaBilim ақпараттық сервисі Қазақстанның жеті өңірінде жекеменшік мектептер алдындағы берешекті өтеуге мүмкіндік берді. Бұл туралы Қаржы министрлігі мәлім етті.
Ведомствоның дерегінше, бүгінге дейін Ақтөбе облысының мектептері 1,5 млрд теңгеден астам, Маңғыстау облысы – 2 млрд теңгеден астам, Шымкент – 6,7 млрд теңгеден астам, сондай-ақ СҚО, Түркістан, ШҚО және Павлодар облыстарындағы жекеменшік мектептер 4,8 млрд теңгеден астам қаражат алған.
Білім басқармалары мен мектептер арасындағы қаржыландыру жөніндегі келісімшарттар жалпы 60 млрд теңгеге жасалған. Бұл – қазірдің өзінде келісілген қаржы. Жалпы, жергілікті бюджеттен жекеменшік білім беру қызметтерін қаржыландыруға 79 млрд теңге бөлінген. Сервис сайтында бюджеттің игерілуі, өтінімдер, келісімшартталған және актіленген сомалар туралы толық статистика қолжетімді.
Берешекті ең алдымен толық өтеуге жақындаған өңірлердің бірі – Маңғыстау облысы.
Ведомство түсіндіргендей, өңірде 50-ден астам жекеменшік мектеп қаржыландыруға өтінім беріп, жалпы 4,6 млрд теңгеге келісімшарт жасасқан, бұл толық бюджет көлемі. Қазірдің өзінде мектептерге 2,1 млрд теңге (қыркүйек-қазан айлары үшін) төленген, қалған қаражат жақын күндері аударылады.
Маңғыстаудағы «ADVANTA.KZ LYCEUM» мектебінің негізін қалаушы Жанна Тоқбаева OrtaBilim сервисінің жұмысына қатысты пікір білдірді.
Оның айтуынша, өңірдегі бірқатар жекеменшік мектеп бірнеше ай бойы қаражат ала алмай, мұғалімдерге жалақы төлеуде қиындыққа тап болған. Кейбір мектептер жағдайдан шығу үшін несие алуға мәжбүр болған.
«Қазір жағдай түзелді. Жаңа сервиске келсек, мақтаудан аулақпын, бірақ шынымен солай, бәрі өте нақты, жылдам және ашық. Қызмет көрсету орталығы тәулік бойы қолдау көрсетті. Өйткені бәрі жаңа, сұрақтар өте көп болды. «Ақпараттық-есеп орталығы» мамандары күн сайын Zoom-конференциялар өткізіп, барлық ахуалды түсіндірді. Әрине, бастапқыда эмоция көп болды, шағым да аз болған жоқ. Бірақ жүйеге бой үйреткен соң бәрінің ыңғайлы екені байқалды. Бұрын өтінімдер қаржы орталығы арқылы бір ай бойы қаралып, келісімшарттар мен актілер goszakup сайты арқылы өте баяу жүретін. Қазір «бір терезе» қағидасы іске қосылды, барлық тексеру мен қол қою бір сервистің ішінде. Бұл өте қолайлы әрі ең бастысы ашық», – деді Жанна Тоқбаева.
OrtaBilim дерегінше, Қазақстандағы жекеменшік мектептер жалпы 72 млрд теңгеге өтінім берген.
Ал өңірлер шамамен 80 млрд теңге бөлген. Тек екі өңірде сұраным бюджеттен асып түсті — Шымкент пен СҚО. Мысалы, Шымкент білім басқармасы 14,5 млрд теңге қарастырса, мектептерден 16,6 млрд теңгеге өтінім түскен. СҚО-да да жағдай осыған ұқсас, мектептер 506 млн теңге, ал бюджет 405 млн теңге бөлген.
Қаржы министрлігі сервистің отандық IT-компания тарапынан әзірленгенін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін жекеменшік мектептердің шотына алғашқы қаражат түсе бастағаны хабарланған болатын.