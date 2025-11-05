KZ
    21:28, 05 Қараша 2025

    Қазақстандық актер Джеки Чанның жаңа фильмінде ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық актер Рүстем Омаров Джеки Чанның халықаралық жобасы «Құдіретті сауыт: Ультиматум» атты жаңа фильмінің түсіріліміне қатысады.

    Қазақстандық актер Джеки Чанның жаңа фильмінде ойнайды
    Фото: _omarov_rustem/instagram.com

    Salem Entertainment компаниясының ақпараты бойынша, Рүстем Омаров бұл жобада сценарист әрі актер болады.

    — Бала кезімнің кумирі Джеки Чанмен бірге түсетініме өте қуаныштымын, — деп жазды Рүстем Омаров.

    Бұған дейін қазан айының басында әйгілі «Құдіретті сауыт» франшизасының төртінші бөлімі Қазақстанда түсірілетіні хабарланған еді.

    Бұл франшиза — 1986 жылы Джеки Чанның өзі түсіріп, басты рөлде ойнаған культтік гонконгтік шытырман оқиғалы боевик. Кейін оның жалғасы — «Құдіретті сауыт 2: Кондор операциясы» (1991) және «Құдіретті сауыт 3: Зодиак миссиясы» (2012) фильмдері жарық көрді.

    Сондай-ақ бұған дейін жаңа халықаралық жобаның режиссері қазақстандық Роберт Кун болатыны хабарланған.

    Эксклюзивті сұхбатында Роберт Кун Джеки Чанның кино әлеміндегі өзіне шабыт беруші тұлға болғанын атап өтті.

     

    Назым Бөлесова
