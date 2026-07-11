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    Қазақстандық ауыр атлет рекорд жаңартып, жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық ауыр атлет Нұржан Жұмабай Калиде (Колумбия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды.

    Ауыр атлет Нұржан Жұмабай рекорд жаңартып, жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
    Фото: ҚР ҰОК

    Отандасымыз 88 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

    Нұржан Жұмабай қоссайыс қорытындысы бойынша 348 (155+193) келіні еңсерді. Сондай-ақ серпе көтеруде әлем рекордын жаңартты.

    Күміс медальді Эрик Гуадамуд (Испания) жеңіп алды — 344 (156+188) келі. Ал Хосе Мантилья (Мексика) үздік үштікті түйіндеді — 335 (151+184) келі.

    Еске салайық, қазақстандық ауыр атлет Ернұр Мырзахмет Калиде (Колумбия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды.

     

     

    Әлем чемпионаты Ауыр атлетика Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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