Қазақстандық әйел некесіз туған балаға алимент өндіріп алу үшін Конституциялық сотқа жүгінді
АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық Сот әйел адамның тіркелмеген некеде алимент алу құқығына қатысты өтінішін қарады.
Конституциялық Сотқа «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 147-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының және 148-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының Конституцияға сәйкестігін қарау туралы тіркелмеген некеде тұрған әйелдің өтініші келіп түсті.
Аталған нормалар ерлі-зайыптылар мен бұрынғы ерлі-зайыптылардың ортақ баласы туған күннен бастап үш жыл бойы бірін-бірі күтіп-бағу жөніндегі міндетін, сондай-ақ бұрынғы жұбайының неке бұзылғаннан кейін алимент алу құқығын бекітеді.
Өтініш беруші бұл ережелер баласының әкесінен жеке материалдық қолдау алуға конституциялық құқығын бұзады деп санайды. Өйткені оның пікірінше, ресми тіркелген некенің болмауы мұндай құқықтар мен заңды мүдделерді шектемеуі керек.
Конституциялық Сот дауланып отырған нормалар өтініш берушінің құқықтары мен бостандығын тікелей қозғамайтынын атап өтті. Өйткені олар заңда белгіленген тәртіппен тіркелген неке қатынастарындағы (немесе бұрын тіркелген некеде болған) ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты.
Сонымен қатар Конституциялық Сот өтініш берушінің назарын аталған Кодекстің 47-бабының 5-тармағына аударды. Оған сәйкес тіркелмеген некеде тұрған баланың анасы баланың әкесінен өзінің асырауына ақша қаражатын өндіріп алу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.
Қаралып отырған жағдайда өтініш беруші бұрын сотқа жүгінбеген және Кодекстің 47-бабы 5-тармағының Конституцияға сәйкестігін тексеру туралы дау айтылмаған.
Осылайша, өтінішті зерделеу нәтижелері бойынша Конституциялық Сот оны конституциялық іс жүргізуге қабылдау үшін негіз жоқ деп тапты.
Айта кетейік, Атырауда алимент төлеуден жалтарған тоғыз адам қылмыстық жауапқа тартылды.