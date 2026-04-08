Қазақстандық балуан Ибрагим Магомадов Азия чемпионатында қола медаль иеленді
АСТАНА. KAZINFORM – Грек-рим күрес шебері Ибрагим Магомадов Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды.
82 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен отандасымыз қола медаль үшін қытайлық балуан Руи Люменмен кездесіп, жеңіске жетті.
Бірінші үш минутта қарсылас 1:0 есебімен алға шықса, екінші кезеңде Ибрагим Магомадов басымдылық танытып, жалпы есепте 5:3 жеңіске жетті.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Алматбек Аманбектің Иран балуанын жеңіп, Азия чемпионатында алтын алған еді.