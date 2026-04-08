    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:48, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстандық балуан Ибрагим Магомадов Азия чемпионатында қола медаль иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Грек-рим күрес шебері Ибрагим Магомадов Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды. 

    Фото: ҰОК

    82 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен отандасымыз қола медаль үшін қытайлық балуан Руи Люменмен кездесіп, жеңіске жетті.

    Бірінші үш минутта қарсылас 1:0 есебімен алға шықса, екінші кезеңде Ибрагим Магомадов басымдылық танытып, жалпы есепте 5:3 жеңіске жетті. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Алматбек Аманбектің Иран балуанын жеңіп, Азия чемпионатында алтын алған еді. 

    Абылайхан Жұмашев
