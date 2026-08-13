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    Қазақстандық балуандар Германиядағы Гран-при турнирінде бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасы Германияның Дортмунд қаласында өтетін Гран-при сериясындағы халықаралық турнирге қатысады.

    Қазақстандық балуандар Германиядағы Гран-при турнирінде бақ сынайды
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстан құрамасының жаттықтырушылар штабы жарысқа 20 балуанды тіркеді.

    55 келіге дейін: Арсен Жұма

    60 келіге дейін: Айбек Айтбеков, Аманғали Бекболатов

    63 келіге дейін: Ғалым Қабдунасаров, Айдос Сұлтанғали, Еркебұлан Ардақов, Дәулет Әшірханов

    67 келіге дейін: Бағдат Сабаз

    72 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Мәди Данелов, Данияр Каленов

    77 келіге дейін: Юсуф Ашрапов, Мерей Мәулитқанов

    82 келіге дейін: Ибрагим Магомадов, Омар Сатаев, Завен Акобян

    87 келіге дейін: Диас Кален, Тимур Оспанов

    130 келіге дейін: Джохар Узарав, Әлішер Ерғали

    Айта кетейік, турнир 14-16 тамыз аралығында өтеді.

    Балуан Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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