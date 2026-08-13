Қазақстандық балуандар Германиядағы Гран-при турнирінде бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM — Грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасы Германияның Дортмунд қаласында өтетін Гран-при сериясындағы халықаралық турнирге қатысады.
Қазақстан құрамасының жаттықтырушылар штабы жарысқа 20 балуанды тіркеді.
55 келіге дейін: Арсен Жұма
60 келіге дейін: Айбек Айтбеков, Аманғали Бекболатов
63 келіге дейін: Ғалым Қабдунасаров, Айдос Сұлтанғали, Еркебұлан Ардақов, Дәулет Әшірханов
67 келіге дейін: Бағдат Сабаз
72 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Мәди Данелов, Данияр Каленов
77 келіге дейін: Юсуф Ашрапов, Мерей Мәулитқанов
82 келіге дейін: Ибрагим Магомадов, Омар Сатаев, Завен Акобян
87 келіге дейін: Диас Кален, Тимур Оспанов
130 келіге дейін: Джохар Узарав, Әлішер Ерғали
Айта кетейік, турнир 14-16 тамыз аралығында өтеді.