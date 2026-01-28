KZ
    Қазақстандық балуандар Хорватиядағы рейтингілік турнирге қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM - Біріккен күрес әлемі (UWW) Хорватияның Загреб қаласында өтетін рейтингтік турнирге қатысатын спортшылардың тізімін жариялады. 

    Қазақстандық балуандар Хорватиядағы рейтингілік турнирге қатысады
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, Қазақстан құрамасы жарысқа күрестің барлық түрі бойынша қатысады.

    Төменде ұлттық құрама тізімі көрсетілген.

    Грек-рим күресі

    55 келіге дейін: Ерсын Абыйр, Нұрзат Қабдырахимов, Арсен Жұма

    60 келіге дейін: Аманғали Бекболатов, Ғалым Қабдунасаров, Ербол Камалиев

    63 келіге дейін: Айдос Сұлтанғали, Дастан Зарлыханов, Сайфулла Құрман

    67 келіге дейін: Ержет Жарлықасын, Мейіржан Шермаханбет

    72 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Данияр Каленов, Николай Хапко

    77 келіге дейін: Мерей Маулетқанов, Тамерлан Шадукаев

    82 келіге дейін: Демеу Жадраев, Омар Сатаев, Ибрагим Магомадов

    87 келіге дейін: Ислам Евлоев, Нұрсұлтан Тұрсынов, Мақсат Сайлау

    97 келіге дейін: Юсуф Мациев, Нұрасыл Аманәлі

    130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Олжас Сырлыбай

    Еркін күрес

    97 келіге дейін: Камиль Куруглиев

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Зейнеп Баянова

    57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

    62 келіге дейін: Ирина Кузнецова

    76 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева

    Айта кетейік, турнир 4-8 ақпан аралығында өтеді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Түркиядағы дәстүрлі турнирде палуандарымыз грек-рим күресінен 2 алтын алғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Күрес Хорватия турнир Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
