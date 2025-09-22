Қазақстандық боксшылар Әзербайжандағы турнирде бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM — Әзербайжанның Евлах қаласында 27 қыркүйек — 6 қазан аралығында өтетін ТМД елдерінің ойындарына қатысатын Қазақстан жасөспірімдер құрамасы белгілі болды. Онда 2009-2010 жылдары дүниеге келген боксшылар бақ сынайды.
Еліміздің намысын Аңсар Усенхан (46 келі), Қорғанбек Балтин (48 келі), Аслан Жеңіспаев (50 келі), Едіге Нұрқожа (52 келі), Жалғас Апбаз (54 келі), Ұлас Әлімжан (57 келі), Ислам Сулейменоглы (60 келі), Алдияр Баяндинов (63 келі), Амир Рамазан (66 келі), Дарын Төлеген (70 келі), Төреғали Сейдуллаев (75 келі), Бауыржан Алиакбар (80 келі) мен Еркетаң Жарқынбек (80 келіден жоғары) қорғайды.
Жасөпірімдер құрамасының аға жаттықтырушы қызметін Бағдат Оңғарбеков атқарады.
Айта кетсек, биыл бокстан ересектер арасындағы ел чемпионаты Семей қаласында өтеді.
Қазақстандық былғары қолғап шеберлері 12-19 қазан аралығында әр салмақта өзара мықтыны анықтайды. Оған еліміздің барлық өңірінен тәжірибелі боксшылар келеді деп жоспарланған.