Қазақстандық боксшылар World Boxing рейтингінде өз орнын сақтап қалды
АСТАНА. KAZINFORM - World Boxing ұйымы боксшылардың кезекті жаңартылған рейтингін жариялады. Жаңа тізімде қазақстандық бірнеше боксшы өздерінің көшбасшы орындарын сақтап қалды.
Рейтингте Санжар Тәшкенбай (50 келі), Махмұд Сабырхан (55 келі), Төрехан Сабырхан (70 келі), Наталья Богданова (70 келі), Айбек Оралбай (90 келіден жоғары) бірінші орынға тұрақтады.
Рейтингте Назым Қызайбай (48 келі), Аида Әбікеева (65 келі), Нұрбек Оралбай (80 келі) екінші орында тұр.
Үздік үштіктің қатарына екі Әлем кубогының кезеңінде жеңіске жеткен Виктория Графеева (60 келі) кірсе, Алуа Балқыбекова (51 келі), Надежда Рябец (80 келі), Дина Исламбекова (80 келіден жоғары), Оразбек Асылқұлов (60 келі), Сабыржан Аққалықов (75 келі), Нұрбек Оралбай (85 келі) өз орындарын сақтап қалды.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасының боксшылары маусым айында Қытайдың Гуйян қаласында өткен Әлем кубогының екінші кезеңіне қатысып, 5 алтын және 3 қола медаль еншілеген еді.
Еске салсақ, Эвандер Холифилд Қырғызстанда бокс академиясын ашуды жоспарлап отыр.