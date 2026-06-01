Қазақстандық дарынды оқушы әлемнің үздік 25 университетінің біріне түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Республикалық физика-математика мектебінің (РФММ) оқушысы Андрей Репалов әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының бірі — АҚШ-тағы Duke University университетінен шақырту алды.
Аталған оқу орны әлемдік рейтингте үздік 25 университеттің, ал АҚШ бойынша үздік 7 жоғары оқу орнының қатарына кіреді.
Андрей Репалов — РФММ-нің үздік оқушыларының бірі. Ол академиялық, инженерлік және жобалық қызмет бағыттарында жоғары нәтижелер көрсетіп келеді.
Андрей — «Мектеп мақтанышы» атағының үш дүркін иегері, FIRST Tech Challenge халықаралық робототехника жарысының жеңімпазы және жүлдегері. Аталған додада Қазақстан тарихында алғаш рет алтын медаль жеңіп алды. Сонымен бірге NASA және Samsung халықаралық жобаларының финалисі әрі жеңімпазы.
Қоғамдық қызметте Андрей Ashyq Jurek волонтёрлік ұйымының мектептегі филиалын құрды. 2023 жылы Оқу-ағарту министрлігі мен USTEM Foundation қорының бірлескен «Жыл волонтёры» атағына ие болды. Сондай-ақ ол Қазақстандағы АҚШ Елшілігі тарапынан марапатталған алғашқы волонтёрлердің бірі.
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі дарынды жастарды қолдауды жүйелі түрде жүзеге асырып, оқушылардың академиялық және кәсіби әлеуетін дамытуға, сондай-ақ олардың халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті болуына жағдай жасауда.
Айта кетелік 2026 жылдың 10 мамырында басталған негізгі ҰБТ 139 мыңға жуық рет тапсырылды. Талапкерлердің 71%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 29%-ы орыс тілінде және 259 рет ағылшын тілінде тапсырды.