    08:27, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстандық дзюдошылар European Open турнирінде бақ сынайды

    АСТАНА.KAZINFORM - Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Польшаның Варшава қаласында өтетін European Open 2026 турниріне қатысатын балуандардың тізімін жариялады.

    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да белдеседі. Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей.

    Ерлер

    60 келіге дейін: Сұңғат Нұрлатұлы, Нұрдәулет Мейрамбеков, Асылхан Зейнуллин, Тоқтар Үмітәлиев

    66 келіге дейін: Мейірбек Байзақов, Нұрсұлтан Зайзағалиев, Ақжігіт Насыр

    73 келіге дейін: Мәди Жеткерген, Ерсұлтан Дүйсенхан

    81 келіге дейін: Азат Күмісбай, Жалғас Қайролла, Айғали Қалдыбек, Ерзат Арғынов

    90 келіге дейін: Ақжол Дүйсенбаев, Данил Крылов, Айбол Нысанәлі

    100 келіге дейін: Асқар Біржанов

    100 келіден жоғары: Санжар Жабборов

    Әйелдер

    48 келіге дейін: Тасним Әбдуәлі, Іңкәр Құралбай, Аяна Дүйсенбай

    52 келіге дейін: Меруерт Сәрсенова, Аружан Ережепова

    57 келіге дейін: Карина Қаракенова

    63 келіге дейін: Асылжан Орынбасарова, Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова, Дәмелі Асылханова

    70 келіге дейін: Мөлдір Нарынова, Кристина Сотникова

    78 келіге дейін: Шынар Абатова, Аруна Жангельдина

    78 келіден жоғары: Камила Берліқаш

    Айта кетейік, турнир 14-15 наурыз аралығында өтеді.

    Эльмира Оралбаева
