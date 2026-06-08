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    Қазақстандық футболшылар Мажарстанмен ойын алдында жаттығу өткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы Мажарстанға келіп, жаттығу жұмыстарына кірісіп кетті. Ертең, яғни 9 маусым күні Дебрецен қаласында жолдастық кездесу өтеді. Бұл туралы Sports.kz жазды.

    Қазақстандық футболшылар Мажарстанмен ойын алдындағы жаттығуын өткізді
    Фото: видеодан алынған скрин

    ҚФФ баспасөз қызметінің хабарлауынша, футболшылар жолдастық кездесуге тыңғылықты дайындалып жатыр. 

    Еске салсақ, 9 маусымдағы бұл бәсеке – құраманың маусым айындағы екінші ойыны. Бұған дейін құрама ойыншылары сырт алаңда Армениямен тең тарқасса (1:1), мажарлар Финляндиядан 2:1 есебімен басым түскен. 

    Айта кетейік, екі елдің кейінгі кездесуі 2018 жылы Қазақстанның жеңісімен (3:2) аяқталған болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан U19 құрамасы Еуропа чемпионатында Сербиядан басым түскен болатын. 

    Мажарстан Спорт Қазақстан құрамасы Футбол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
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