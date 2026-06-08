Қазақстандық футболшылар Мажарстанмен ойын алдында жаттығу өткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы Мажарстанға келіп, жаттығу жұмыстарына кірісіп кетті. Ертең, яғни 9 маусым күні Дебрецен қаласында жолдастық кездесу өтеді. Бұл туралы Sports.kz жазды.
ҚФФ баспасөз қызметінің хабарлауынша, футболшылар жолдастық кездесуге тыңғылықты дайындалып жатыр.
Еске салсақ, 9 маусымдағы бұл бәсеке – құраманың маусым айындағы екінші ойыны. Бұған дейін құрама ойыншылары сырт алаңда Армениямен тең тарқасса (1:1), мажарлар Финляндиядан 2:1 есебімен басым түскен.
Айта кетейік, екі елдің кейінгі кездесуі 2018 жылы Қазақстанның жеңісімен (3:2) аяқталған болатын.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан U19 құрамасы Еуропа чемпионатында Сербиядан басым түскен болатын.